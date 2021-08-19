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Девушка услышала разговоры парня во сне, заподозрила неладное. И не зря!
Источник материала: ОНТ
Интересную историю опубликовал
Бейли Хантер, пользовательница TikTok под ником xbaileyhunter, рассказала, почему решила расстаться со своим бойфрендом.
Пара жила в доме Бейли, почти все счета оплачивала только она. А еще парень пользовался ее машиной.
Как-то ночью девушка услышала, как бойфренд разговаривает во сне. Он отчетливо произнес имя и фамилию какой-то девушки.
Бейли сразу же загуглила и нашла страницу знакомой молодого человека – у нее есть дети и муж. Это ненадолго принесло Бейли облегчение.
Утром девушка спросила парня о незнакомке, он сказал, что это просто его одноклассница. Его слова не убедили Бейли и она связалась с якобы одноклассницей в Facebook. Ответ незнакомки был подозрительным.
Девушка снова поговорила с парнем после этого, но он все отрицал. А позже в его списке звонков Бейли нашла 45-минутный разговор с той самой «одноклассницей» и сразу же выгнала из дома обманщика. Обиженный парень забрал не только свои вещи, но и телефон подруги.
Сейчас Бейли старается не думать о случившемся – гуляет, много общается с подругами и снимает ролики для TikTok.
Фото:
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Интересную историю опубликовал ridus.ru. Бейли Хантер, пользовательница TikTok под ником xbaileyhunter, рассказала, почему решила расстаться со своим бойфрендом. Пара жила...
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