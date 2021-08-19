Девушка услышала разговоры парня во сне, заподозрила неладное. И не зря!

Источник материала: ОНТ

Интересную историю опубликовал ridus.ru .

Бейли Хантер, пользовательница TikTok под ником xbaileyhunter, рассказала, почему решила расстаться со своим бойфрендом.

Пара жила в доме Бейли, почти все счета оплачивала только она. А еще парень пользовался ее машиной.

Как-то ночью девушка услышала, как бойфренд разговаривает во сне. Он отчетливо произнес имя и фамилию какой-то девушки.

Бейли сразу же загуглила и нашла страницу знакомой молодого человека – у нее есть дети и муж. Это ненадолго принесло Бейли облегчение.

Утром девушка спросила парня о незнакомке, он сказал, что это просто его одноклассница. Его слова не убедили Бейли и она связалась с якобы одноклассницей в Facebook. Ответ незнакомки был подозрительным.

Девушка снова поговорила с парнем после этого, но он все отрицал. А позже в его списке звонков Бейли нашла 45-минутный разговор с той самой «одноклассницей» и сразу же выгнала из дома обманщика. Обиженный парень забрал не только свои вещи, но и телефон подруги.





Сейчас Бейли старается не думать о случившемся – гуляет, много общается с подругами и снимает ролики для TikTok.

Фото: depositphotos.com









Подписывайтесь на нас в Telegram