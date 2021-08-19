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Стало известно, сколько чипсов можно съесть без вреда для здоровья
Источник материала: ОНТ
Врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова в интервью
В первую очередь, специалист обратила внимание на важность правильного выбора напитков и блюд, в сочетании с которыми мы употребляем чипсы.
Диетолог отметила, что важно смотреть, какие вкусовые добавки имеются в составе.
Однако основной вред чипсов – в чрезмерном содержании в них масла и соли.
Для любителей хрустящего лакомства альтернативой могут стать овощные или фруктовые чипсы из яблок, бананов, вишни, моркови или свеклы. В таком случае, это станет полезным перекусом.
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Врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова в интервью радио Sputnik рассказала, как снизить вредное влияние чипсов на...
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