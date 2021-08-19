Стало известно, сколько чипсов можно съесть без вреда для здоровья

Источник материала: ОНТ

Врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова в интервью радио Sputnik рассказала, как снизить вредное влияние чипсов на организм.

В первую очередь, специалист обратила внимание на важность правильного выбора напитков и блюд, в сочетании с которыми мы употребляем чипсы.

Диетолог отметила, что важно смотреть, какие вкусовые добавки имеются в составе.

Однако основной вред чипсов – в чрезмерном содержании в них масла и соли.

Для любителей хрустящего лакомства альтернативой могут стать овощные или фруктовые чипсы из яблок, бананов, вишни, моркови или свеклы. В таком случае, это станет полезным перекусом.

Фото: depositphotos.com













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