ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стало известно, сколько чипсов можно съесть без вреда для здоровья

19.08.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Стало известно, сколько чипсов можно съесть без вреда для здоровья

Врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова в интервью радио Sputnik рассказала, как снизить вредное влияние чипсов на организм. 

В первую очередь, специалист обратила внимание на важность правильного выбора напитков и блюд, в сочетании с которыми мы употребляем чипсы.

Диетолог отметила, что важно смотреть, какие вкусовые добавки имеются в составе.

Однако основной вред чипсов – в чрезмерном содержании в них масла и соли. 

Для любителей хрустящего лакомства альтернативой могут стать овощные или фруктовые чипсы из яблок, бананов, вишни, моркови или свеклы. В таком случае, это станет полезным перекусом.

Фото: depositphotos.com




Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова в интервью радио Sputnik рассказала, как снизить вредное влияние чипсов на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Элементы держатся в строжайшей тайне». Рота почётного караула готовится к фестивалю «Спасская башня» в Москве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by