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Запрет велосипедов на главной пешеходной улице в Бресте – реакция горожан оказалась неожиданной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Велозапрет на пешеходке. В Бресте ограничили движение велосипедистов на главной пешеходной улице – Советской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запрещающие знаки уже появились на всех перекрестках. Решение продиктовано мерами предосторожности. Впрочем, реакция горожан оказалась весьма неожиданной.
Улица Советская в Бресте – это сотни офисов, кафе и магазинов. Несмотря на недавний запрет, велокурьер Анатолий Харитонюк все-таки заезжает на своем необычном трехколесном велосипеде. Говорит, по служебной необходимости.
Анатолий Харитонюк, велокурьер:
Сообщение об ограничении передвижения на двухколесном транспорте появилось в Telegram-канале руководителя города, где жители могли сами проголосовать за принятие решения. В результате число согласных в семь раз превысило несогласных.
Александр Рогачук:
Мотивация городских властей понятна: улица Советская с плотным трафиком людей и большим количество преград в виде деревьев и малых архитектурных форм небезопасна. Входы в магазины и кафе по обе стороны не позволяют создать велодорожку. По мнению велоактивистов, сегодня в центре Бреста по-прежнему не существует единого веломаршрута и этой артерии срочно нужно найти замену.
Владимир Красько, директор информационно-просветительского учреждения «За вело Брест»:
Для сравнения, в Германии штрафы за велолихачество варьируются от 5 до 350 евро. Могут и вовсе лишить права на управление двухколесным. В отдельных частях города, схожих с брестской пешеходной, действуют зоны с ограничением скорости.
Практически только в туалет не езжу на велосипеде. А стаж вождения – лет 60, не меньше.
Валентин Болденко судит о нововведениях как профи – основатель велоклуба четко разделяет лихачей от добропорядочных велолюбителей.
Валентин Болденко, председатель велосипедного клуба «Радзея»:
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Все слышали, что происходят неприятные происшествия именно с самокатами, электросамокатами из-за того, что они с очень большой скоростью перемешаются. И люди травмируются и даже погибают. По поводу велосипедов, о столкновениях велосипедов я не слышала.
В Бресте двухколесный транспорт как альтернативу общественному предпочитают 5,5 тысячи человек, из них 6 % выбирают велосипед как средство перевозки детей, что говорит о высокой велолояльности. Согласно концепции развития велосипедного движения в Беларуси, к 2030 году 10 % городских поездок должны осуществляться на велосипеде. В Бресте сегодня этот показатель – 1,5 %.
В телефоне, в социальных сетях увидел эту новость. Это правильно сделали, потому что дети. Ты же не предугадаешь движения человека. Это в плане безопасности правильно. Считаю, что все должны катать здесь этот велосипед в руках.
Запретные знаки есть, а вот кто и как будет следить за соблюдением новых правил, пока до конца неясно. То ли патрульные, то ли в отдельных случаях мониторинг инспекторов ГАИ. Этот вопрос согласовывают службы между собой. Впрочем, добропорядочные горожане уже предпочитают водить велосипед в руках, чего не скажешь о любителях погонять.
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Новости Беларуси. Велозапрет на пешеходке. В Бресте ограничили движение велосипедистов на главной пешеходной улице – Советской, сообщили в программе Новости «24...
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