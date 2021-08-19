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«Самый главный противник – это ты сам». Что говорят участники первенства Беларуси по пулевой стрельбе

19.08.2021 23:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 160 спортсменов принимают участие в ежегодном первенстве Беларуси по пулевой стрельбе. Участники разыграют 10 комплектов наград олимпийской программы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Насколько психологически устойчивы ребята и какая цена у одежды для стрельбы, узнала Анастасия Подлипская.

«Самый главный противник – это ты сам». Что говорят участники первенства Беларуси по пулевой стрельбе

Стрелковый спорт не из дешевых. Одна куртка стоит порядка тысячи евро. Цена оправдывает качество – одежда для стрельбы помогает снять нагрузку суставам и позвоночнику.

«Самый главный противник – это ты сам». Что говорят участники первенства Беларуси по пулевой стрельбе

Анастасия Подлипская, корреспондент:
Пока профи отдыхают после Токио, молодежь делит отечественные награды. Ребятам нет и 20, а у многих уже большая медальная юниорская копилка. Кто-то хочет заявить о себе, а кто-то отобраться на чемпионат мира.

«Самый главный противник – это ты сам». Что говорят участники первенства Беларуси по пулевой стрельбе

Психологическая устойчивость, быстрая реакция и хорошая координация – все, что необходимо как опытным, так и молодым стрелкам. В предпоследний день юниоры определяли самых метких в двух дисциплинах. В упражнении с малокалиберным пистолетом у парней на дистанции 25 метров вырвался вперед Владислав Демеш. Престижное, но обидное четвертое место у Дмитрия Дрыка.

«Самый главный противник – это ты сам». Что говорят участники первенства Беларуси по пулевой стрельбе

Дмитрий Дрык, участник первенства Беларуси:
В целом неплохо, есть ошибки, предстоит много работы над ошибками. Стараюсь ни о чем не думать, лишние мысли отвлекают от стрельбы. Самый главный противник – это ты сам. Справишься сам с собой – справишься и с остальными.

Во втором упражнении из стандартного спортивного оружия (малокалиберного пистолета) на дистанции 25 метров у девушек не было равных Алине Нестерович из Брестской области, которая сделала 25 попаданий.

«Самый главный противник – это ты сам». Что говорят участники первенства Беларуси по пулевой стрельбе

Юрий Архипенко, председатель Белорусской федерации стрелкового спорта:
Первое, они будут участвовать с 4 по 11 сентября в I Играх СНГ в Казани. Там они примут участие, после этого состоится сбор. Отберутся сильнейшие спортсмены и выйдут на участие в чемпионате мира в Лиме (Перу) среди юниоров – своего возраста.

В финальный день медали найдут своих обладателей в упражнении с малокалиберной винтовкой на дистанции 50 метров, а также определят самого меткого из скоростного малокалиберного пистолета.

 
 
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Новости Беларуси. 160 спортсменов принимают участие в ежегодном первенстве Беларуси по пулевой стрельбе. Участники разыграют 10 комплектов наград олимпийской...
 
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