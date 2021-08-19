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«Самый главный противник – это ты сам». Что говорят участники первенства Беларуси по пулевой стрельбе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 160 спортсменов принимают участие в ежегодном первенстве Беларуси по пулевой стрельбе. Участники разыграют 10 комплектов наград олимпийской программы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Стрелковый спорт не из дешевых. Одна куртка стоит порядка тысячи евро. Цена оправдывает качество – одежда для стрельбы помогает снять нагрузку суставам и позвоночнику.
Анастасия Подлипская, корреспондент:
Психологическая устойчивость, быстрая реакция и хорошая координация – все, что необходимо как опытным, так и молодым стрелкам. В предпоследний день юниоры определяли самых метких в двух дисциплинах. В упражнении с малокалиберным пистолетом у парней на дистанции 25 метров вырвался вперед Владислав Демеш. Престижное, но обидное четвертое место у Дмитрия Дрыка.
Дмитрий Дрык, участник первенства Беларуси:
Во втором упражнении из стандартного спортивного оружия (малокалиберного пистолета) на дистанции 25 метров у девушек не было равных Алине Нестерович из Брестской области, которая сделала 25 попаданий.
Юрий Архипенко, председатель Белорусской федерации стрелкового спорта:
В финальный день медали найдут своих обладателей в упражнении с малокалиберной винтовкой на дистанции 50 метров, а также определят самого меткого из скоростного малокалиберного пистолета.
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«Самый главный противник – это ты сам». Что говорят участники первенства Беларуси по пулевой стрельбе
Новости Беларуси. 160 спортсменов принимают участие в ежегодном первенстве Беларуси по пулевой стрельбе. Участники разыграют 10 комплектов наград олимпийской...
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