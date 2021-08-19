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Колесникова поет для силовиков, которые доставляют ее на суд
Источник материала: Навiны
Политзаключенная Мария Колесникова исполнила для конвоя попурри из The Beatles, Ella Fitzgerald и арию Ленского, пишет тг-канал Виктора Бабарико, в штабе которого она работала.
Продолжение суда по делу Марии Колесниковой и Максима Знака пройдет 20 августа. Закрытый процесс начался 4 августа. Марию и Максима обвиняют по трем статьям УК.
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Политзаключенная Мария Колесникова исполнила для конвоя попурри из The Beatles, Ella Fitzgerald и арию Ленского, пишет тг-канал Виктора Бабарико, в штабе которого она...
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