Колесникова поет для силовиков, которые доставляют ее на суд

Политзаключенная Мария Колесникова исполнила для конвоя попурри из The Beatles, Ella Fitzgerald и арию Ленского, пишет тг-канал Виктора Бабарико, в штабе которого она работала.





Продолжение суда по делу Марии Колесниковой и Максима Знака пройдет 20 августа. Закрытый процесс начался 4 августа. Марию и Максима обвиняют по трем статьям УК.