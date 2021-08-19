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Лукашенко ликвидировал один из множества налоговых оффшоров

20.08.2021 07:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко 19 августа подписал указ № 315 "Об отмене оснований для применения льготы", которым ликвидировал один из множества им же созданных налоговых оффшоров на территории страны.

Документом отменяется указ №358 от 11 августа 2011 года, которым специализирующимся на импорте-экспорте посредникам были предоставлены существенные налоговые льготы.

«…признан утратившим силу Указ от 11 августа 2011 года № 358 "О стимулировании реализации товаров", предусматривавший освобождение от налога на добавленную стоимость ввозимых в Беларусь уполномоченными экономическими операторами товаров при условии их последующего экспорта названными лицами», - говорится в официальном комментарии.

«…товары, ввозимые в РБ лицами, обладающими статусом уполномоченного экономического оператора и включенными в реестр владельцев таможенных складов и (или) в реестр владельцев складов временного хранения (далее – лицо – владелец склада), освобождаются от налога на добавленную стоимость, взимаемого таможенными органами. Условием такого освобождения является экспорт товаров, указанных в части первой настоящего подпункта (далее в настоящем подпункте – товары), лицом – владельцем склада с применением ставки налога на добавленную стоимость в размере ноль (0) процентов», - говорилось в указе №358.

Изначально, льготы вводились на 2,5 года до конца 2013 года, однако указом №533 от 3 декабря 2013 года Лукашенко отменил временное ограничение, превратив временные меры по поддержке экспортеров в постоянные.

 
 
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Лукашенко 19 августа подписал указ № 315 "Об отмене оснований для применения льготы", которым ликвидировал один из множества им же созданных налоговых оффшоров на...
 
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