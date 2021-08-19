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Польша обвинила режим Лукашенко в гуманитарном кризисе на границе

20.08.2021 07:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил режим Лукашенко в преднамеренном использовании беженцев для создания гуманитарного кризиса на границе со странами ЕС, и пообещал не пускать их в страну.

"Мигранты - люди, которым я искренне сочувствую, но они - инструмент, средство в руках Александра Лукашенко", - сказал Моравецкий.

"Мы не можем допустить, чтобы господин Лукашенко с помощью шантажа вынудил нас кого-то здесь принимать", -вместе с тем заявил он.

По данным польского министерства внутренних дел от 18 августа, только с начала текущего месяца границу с Польшей попытались нелегально пересечь со стороны Беларуси 2100 человек. Пограничная служба предотвратила нелегальный переход границы в 1342 случаях. Еще 758 человек были задержаны и направлены в закрытые общежития для беженцев.

В связи с большим числом нелегально пересекающих границу Польши со стороны Беларуси мигрантов власти в Варшаве создали новые охраняемые лагеря для приема беженцев. Два таких учреждения уже открыты в населенных пунктах Бяла-Подляска и Червони-Бур на востоке страны, сообщил в четверг, 19 августа, руководитель службы пограничной охраны Польши.

Накануне министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил об усилении пограничной охраны с помощью армии. К границе с Беларусью будут направлены более 900 военнослужащих, заявил он.

 
 
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил режим Лукашенко в преднамеренном использовании беженцев для создания гуманитарного кризиса на границе со...
 
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