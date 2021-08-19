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Тихановская: Пока все невинные люди не вышли из тюрьмы — это торг, а не перемены

20.08.2021 07:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Сегодняшнее возвращение домой Юлии Слуцкой, Петра Слуцкого, Аллы Шарко и Сергея Ольшевского стало большой радостью для всех нас, констатировала Светлана Тихновская. 

Тихановская: Пока все невинные люди не вышли из тюрьмы — это торг, а не перемены
Reuters
"Конечно, вы знаете, что в последнее время у режима стали появляться разговоры о «помиловании» политзаключенныхИм предлагают покаяться и признать свою вину в обмен на амнистию. Кто-то примет это предложение, кто-то откажется — это личный выбор каждого. Выход любого невиновного человека — это хорошая новость, и мы не имеем права оценивать такое решение», — отметила Тихановская.

«Но мы должны помнить, что наша задача — не дать поверить себе и целому миру, что выпустить несколько человек — это уже решение кризиса и диалог с народом. Наша задача — освободить всех заключенных по политическим мотивам. Это даже не 630 человек из списков правозащитников — это тысячи людей, без вины задержанных и осужденных. Мы не допустим торга их судьбами. Мы не допустим имитации выхода из кризиса, ведь мы знаем, как выглядит настоящий выход из него: это свобода всем невиновным и новые выборы, — напомнила политик. — И у нашей команды уже готовы решения, как провести реабилитацию и организовать прозрачные выборы за 60 дней.

А сейчас, дорогие белорусы, наша с вами миссия — не дать себя обмануть». 
 
Теги: Новости
 
 
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«Сегодняшнее возвращение домой Юлии Слуцкой, Петра Слуцкого, Аллы Шарко и Сергея Ольшевского стало большой радостью для всех нас, констатировала Светлана...
 
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