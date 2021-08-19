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Грибник просидел на дереве в лесу несколько часов - спасался от диких кабанов

20.08.2021 07:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В итоге мужчину спасли сотрудники МЧС. Об этом сообщает пресс-служба Брестского областного управления МЧС.

Инцидент произошел накануне, 18 августа, в Ляховичском районе. В 16:00 в диспетчерскую службу МЧС позвонил житель Барановичей и сообщил, что не может выйти из леса близ деревни Коньки, потому что подвернул ногу. 

Фото: МЧС

Как выяснилось впоследствии, мужчина находился в лесу с утра – приехал за грибами. Около полудня грибник наткнулся на агрессивных диких кабанов, убежал в чащу и залез на дерево.

Там он просидел несколько часов, пока кабанов не спугнули проходившие рядом лоси.

У мужчины был с собой телефон, но позвонить он не мог, не было связи. Только в 16:00 грибнику удалось дозвониться в МЧС.

Район, где находился мужчина, был непростой, подъехать вплотную к лесу спасатели не могли: с одной стороны – железная дорога, с другой – река Щара. В итоге сотрудники МЧС все же пробрались в чащу и нашли грибника. 

В лесу начало темнеть, идти обратно тем же путем было невозможно – где-то надо было ползти по заросшим кустарникам, веткам, бурелому, а мужчина передвигался с трудом, – рассказали в МЧС.

К счастью, у местного дачника была надувная лодка, и грибника удалось эвакуировать по реке. Мужчину передали медикам скорой.
 
 
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В итоге мужчину спасли сотрудники МЧС. Об этом сообщает пресс-служба Брестского областного управления МЧС.
 
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