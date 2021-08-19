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Вышли не все: двое фигурантов "дела Пресс-клуба" остались за решеткой
Источник материала: Партизан
Бывшая сотрудница БТ Ксения Луцкина отказалась писать прошение о помиловании. Известно, после ухода с БТ она занималась созданием независимого телеканала.
Также за решеткой остается бывший оператор БТ Денис Соколовский. Он оставил БТ после выборов, так как был несогласен с политикой компании, так пишут в соц.сети.
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Бывшая сотрудница БТ Ксения Луцкина отказалась писать прошение о помиловании. Известно, после ухода с БТ она занималась созданием независимого телеканала.
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