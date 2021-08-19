Уже не Афганистан: «Талибан» объявил новое название страны

Радикальное движение «Талибан» в четверг, 19 афгуста, провозгласило Исламский эмират Афганистана. Такое заявление они сделали в День независимости страны.





Талибы использовали это же название во время своего правления в период с 1996 по 2001 год.

Как заявил представитель талибов Забихулла Муджахид, движение «не стремится к обострению отношений с этническими и религиозными меньшинствами».





«Мы хотим жить в мире и стремимся не допустить гражданской войны», — заявил он.







aljazeera.com





Муджахид отметил, что «Талибан» будет решать проблемы путем диалога и не собирается преследовать сторонников прежнего правительства.





Тем временем в некоторых городах Афганистана продолжаются протесты ко Дню независимости. В городе Асадабад, провинция Кунар, митингующих обстреляли.





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Также сегодня «Талибан» издал указ об освобождении политзаключенных и объявил о победе над США.



