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Уже не Афганистан: «Талибан» объявил новое название страны
Источник материала: Партизан
Талибы провозгласили Исламский эмират Афганистана. Такое же название страна носила во время их правления 20 лет назад.
Радикальное движение «Талибан» в четверг, 19 афгуста, провозгласило Исламский эмират Афганистана. Такое заявление они сделали в День независимости страны.
Талибы использовали это же название во время своего правления в период с 1996 по 2001 год.
Как заявил представитель талибов Забихулла Муджахид, движение «не стремится к обострению отношений с этническими и религиозными меньшинствами».
«Мы хотим жить в мире и стремимся не допустить гражданской войны», — заявил он.
aljazeera.com
Муджахид отметил, что «Талибан» будет решать проблемы путем диалога и не собирается преследовать сторонников прежнего правительства.
Тем временем в некоторых городах Афганистана продолжаются протесты ко Дню независимости. В городе Асадабад, провинция Кунар, митингующих обстреляли.
Cмотрите фотогалерею: «Талибан» объявил новое название Афганистана
Также сегодня «Талибан» издал указ об освобождении политзаключенных и объявил о победе над США.
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Талибы провозгласили Исламский эмират Афганистана. Такое же название страна носила во время их правления 20 лет назад.
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