﻿ «Быть знаменосцем достоин каждый из нас». В Токио отправилась последняя делегация белорусских паралимпийцев. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Быть знаменосцем достоин каждый из нас». В Токио отправилась последняя делегация белорусских паралимпийцев

20.08.2021 06:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Последняя делегация белорусских паралимпийцев отправилась в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 19 августа из Минска в Страну восходящего солнца отправились представители легкой атлетики, дзюдо, парагребли и параканоэ.

«Быть знаменосцем достоин каждый из нас». В Токио отправилась последняя делегация белорусских паралимпийцев

Паралимпийские игры являются одним из важнейших событий мирового спорта, демонстрирующим силу людского духа и терпение людей с ограниченными возможностями. Попасть на Паралимпиаду для чемпионов – серьезная цель. Эти спортсмены работают вдвойне. Благодаря долгим совместным усилиям с тренерами наши белорусы отправляются в Токио. Флагоносцем на церемонии открытия Игр станет знаменитая Людмила Волчек, участница восьми Паралимпиад.

«Быть знаменосцем достоин каждый из нас». В Токио отправилась последняя делегация белорусских паралимпийцев

Людмила Волчек, чемпионка Паралимпийских игр:
Я уже опытный в этом деле, я уже третий раз. Меня выбрал комитет нести флаг. Быть знаменосцем этого флага достоин каждый из нас, потому что каждый трудится по-своему, вкладывается. Я не знаю как. Интересно снова быть флагоносцем.

«Быть знаменосцем достоин каждый из нас». В Токио отправилась последняя делегация белорусских паралимпийцев

Елена Богданова, дебютантка Паралимпийских игр:
Готовилась, как и все спортсмены: каждый день тренировки фактически без выходных. Нагрузки, конечно, были очень большие, сборы перед Паралимпиадой были тоже очень серьезные. Но тренеры знают, как и что, поэтому я слушалась, выполняла все задания. Работали и сейчас поедем бороться.

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 23 августа по 5 сентября. Нашу страну представят 20 спортсменов, в том числе одиннадцатикратный чемпион Паралимпиады Игорь Бокий.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Последняя делегация белорусских паралимпийцев отправилась в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 19 августа из Минска в Страну восходящего...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: год таму Макей заявіў, што «гатовы перагрызьці горла»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Свежие газеты

21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.08.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by