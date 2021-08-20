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«Быть знаменосцем достоин каждый из нас». В Токио отправилась последняя делегация белорусских паралимпийцев
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Последняя делегация белорусских паралимпийцев отправилась в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 19 августа из Минска в Страну восходящего солнца отправились представители легкой атлетики, дзюдо, парагребли и параканоэ.
Паралимпийские игры являются одним из важнейших событий мирового спорта, демонстрирующим силу людского духа и терпение людей с ограниченными возможностями. Попасть на Паралимпиаду для чемпионов – серьезная цель. Эти спортсмены работают вдвойне. Благодаря долгим совместным усилиям с тренерами наши белорусы отправляются в Токио. Флагоносцем на церемонии открытия Игр станет знаменитая Людмила Волчек, участница восьми Паралимпиад.
Людмила Волчек, чемпионка Паралимпийских игр:
Елена Богданова, дебютантка Паралимпийских игр:
Паралимпийские игры пройдут в Токио с 23 августа по 5 сентября. Нашу страну представят 20 спортсменов, в том числе одиннадцатикратный чемпион Паралимпиады Игорь Бокий.
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«Быть знаменосцем достоин каждый из нас». В Токио отправилась последняя делегация белорусских паралимпийцев
Новости Беларуси. Последняя делегация белорусских паралимпийцев отправилась в Токио, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 19 августа из Минска в Страну восходящего...
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