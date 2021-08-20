215 врачей и более 300 медсестёр: молодые специалисты получили первые рабочие места на Могилёвщине

Источник материала: ОНТ

В больницах, поликлиниках, ФАПах – пополнение. Молодые специалисты – свыше полутысячи медиков – после вузов получили рабочие места на Могилёвщине. Для жителей районных центров и деревень это дополнительная возможность получить помощь на местах. А её быстрее сделают и новые автомобили скорой помощи.





Приём пациентов в больнице сестринского ухода Ирина Дегтярёва ведёт третью неделю. Окончила Витебский медицинский университет. Год интернатуры в Могилёве – и вот молодой специалист уже официально доктор. Многое приходится познавать едва ли не заново, на практике – помогают коллеги.

Больница сестринского ухода – это 20 пациентов стационара и амбулаторный приём сельчан. До районного центра Круглое – 35 километров. Для местных жителей, особенно пожилых, помощь в шаговой доступности очень важна. Молодого доктора здесь ждали.

В Круглянский район этим летом распределились 8 медработников. А значит, ФАПы, амбулатории, больницы и поликлиники уменьшат нагрузку на сотрудников, а пациенты – получат больше квалифицированной помощи.

В районе 113 населённых пунктов, до самого отдалённого – 45 километров. А значит, важное подспорье – и новый автомобиль.

Этим летом автопарк медучреждений Могилёвской области пополнился двумя десятками новеньких машин. Автомобили скорой помощи в основном уехали в районы. 215 врачей и более 300 медсестёр получили первые рабочие места.

Круглянский район укомплектован медиками более чем на 90%. Открытыми остаются вакансии нескольких узких специалистов. Запрос на молодых врачей район уже сделал.

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