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Смотреть страшно! Смелый ретривер не дал медведю зайти в дом. Собака и хищник стояли нос в нос! (ВИДЕО)

20.08.2021 06:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Смотреть страшно! Смелый ретривер не дал медведю зайти в дом. Собака и хищник стояли нос в нос! (ВИДЕО)

Невероятную историю о том, как ретривер прогнал медведя, опубликовал ridus.ru.

В городе Ситка в Аляске в США живет около 9 тыс. человек, а бурых медведей в округе обитает около полутора тысяч. Для местных жителей встречи с ними – обычное дело, хоть и опасное.

Недавно 11-летний ретривер Притти прогнал хищника с территории дома. Как только собака увидела медведя, сразу же начала лаять. Но косолапый продолжил свой путь к гаражу, через который легко можно попасть в дом.

Собака начала рычать и лаять еще громче. В какой-то момент медведь близко подошел к Притти, обнюхал его и угрожающе поднял лапу, будто собирался ударить. Но передумал, развернулся и ушел.


Хозяина пса Николаса Гланейна поразила его смелость – собака рискнула жизнью ради безопасности дома и семьи. Камера видеонаблюдения сняла встречу пса и медведя, потом ролик опубликовали в Facebook.

Видео посмотрели тысячи пользователей соцсетей. Они были восхищены отвагой ретривера: «Не могу поверить, что пес и медведь стояли нос к носу. Косолапый явно был наглым, но Притти показал ему, кто главный», «Вау, этот лохматый парень безумный, но очень хороший», «Пес – умничка! Рада, что ни он, ни его хозяева не пострадали», «Эта собака заслужила награду!», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com


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Невероятную историю о том, как ретривер прогнал медведя, опубликовал ridus.ru. В городе Ситка в Аляске в США живет около 9 тыс. человек, а бурых медведей в округе обитает...
 
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