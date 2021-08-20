Сколько стоит наше время? Считаем, ради какой зарплаты стоит менять работу

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Как считают цену рабочего времени?

Детально разработан только расчет времени работы. Здесь есть формулы и для рабочего дня, и для часа, можно посчитать и год, и минуту. Но сначала следует разобраться, какое время идет в расчет, а какое – нет.

В рабочее время включают:

время затраченное непосредственно на выполнение работ;

время на подготовительные и заключительные работы;

время технологических перерывов (то есть, не по желанию работника, а по производственной необходимости);

время на прием пищи, если производственный процесс не позволяет установит перерыв для этого;

время на обязательные медосмотры, для отдыха при тяжелых физических работах и прочие отрезки времени определенные в законах и внутренних документах.

В рабочее время не включают:



перерывы на обед;

время дороги на работу из дома и обратно;

время дороги от проходной до рабочего места;

время на переодевание;

время на регистрацию после работы (если есть такая процедура);

если рабочий день разделен на части, то время между ними рабочим тоже не считается.

Еще одни важный момент – рабочее время свыше положенных норм оплачивается как сверхурочное, обычно в двойном размере.

Фото: pixabay.com



Основы для расчетов прописаны в Трудовом кодексе, детали – во внутренних документах каждого предприятия или компании.

Представим себе ситуацию: вы получаете номинальную зарплату 1 433 рубля (это средняя зарплата за июнь этого года ), работаете 22 дня в месяц по 8 часов с перерывом на обед в 30 минут. Дорога на работу и обратно занимает у вас по 30 минут. На работу вы приходите обычно минут за 15 до начала рабочего дня и уходите на 5 минут позже. Получается, что в час вы зарабатываете 8,14 рубля. Здесь действует простая формула: делим сумму зарплаты на количество дней, а затем на количество часов.

Но если вычесть из вашей зарплаты налоги и отчисления в ФСЗН (в сумме 14%), то цена вашего рабочего часа будет уже 7 рублей.

Для себя лучше считать цену рабочего времени по-другому: разделите заработок на фактически потраченное на работу (в том числе, и на дорогу из дома и обратно) время и узнаете его цену.

Если посчитать все фактическое время пребывания на работе и дорогу, то выходит, что в час вы зарабатываете еще меньше – 5,61 рубля.



Теперь представим, что вам предлагают зарплату «чистыми» на 200 рублей выше, но дорога туда и обратно не полчаса, а час. В этом случае, ваш часовой доход становится на 32 копейки больше (5,93 рубля). Если же, например, работа с лучшими условиями будет требовать 1,5 часа в дороге туда-обратно, то цена вашего рабочего часа и вовсе снизится до 5,43 рубля.



Сколько стоит свободное время?

Фото: pixabay.com



Но если для рабочих часов есть формулы, нормы и расценки, то личное время многими обесценивается. Хотя установленных методов оценки здесь нет, многое можно рассчитать исходя из здравого смысла.

Проще всего считать цену свободного времени, если у вас есть возможность занять его оплачиваемым трудом. Задержаться на работе на лишний час, сделать что-то дома и так далее. Это актуально для тех, кто работает на себя, некоторых сдельщиков и фрилансеров.

Если вы можете трудиться в свободное время, то его цену нужно считать по возможному доходу, также как рабочее время.

Посмотрим, что это значит на практике. Допустим, вы получаете 1 234,24 рубля «чистыми» в месяц и у вас есть возможность (необходимость) работать час дольше. Тут надо сделать обратный расчет исходя из цены этого часа. Для простоты считаем сразу заработок «чистыми»:при цене часа в 7 рублей, ваш общий доход вырастает на 153,7 рубля, а если ваши сверхурочные оплатить в двойном размере, то и вовсе почти на 308 рублей. В принципе, прибавка довольно солидная, так что потрудиться стоит.



Но у большинства людей нет возможности делать что-то оплачиваемое в любое время. Но как-то оценивать свободные часы все-таки нужно, хотя бы, чтобы не тратить время впустую.

Вон несколько способов такой оценки.

Можно оценить свободное время по его влиянию на работоспособность. Попробуйте представить, насколько снижает вашу эффективность каждый потерянный час отдыха. Если вы не поспали 8 часов ночью и не смогли из-за этого проработать 8 часов днем, взяли отгул, то цена ночных часов, как минимум, равна цене потерянного рабочего времени.Получается, вы потеряете 56 рублей (при цене часа 7 рублей).

Можно рассчитать, сколько вы экономите на определенном действии. Например, исходя из средней зарплаты примерно в 7 рублей за час имеет смысл тратить на поиск лучших цен или скидок в магазинах в разных концах города 2 часа, если вы сэкономите на общем объеме покупок больше 14 рублей. А если вас это утомляет, то желательно экономить больше, ведь вы отнимаете время от полноценного отдыха.

Еще один вариант оценки времени – по упущенной возможности. Представим, что вы собирались сходить на концерт, в кино или просто отдохнуть. За какую сумму вы откажетесь от этого? Определите для себя и поймете цену. Этот метод наиболее субъективный и самый распространенный.

Еще отметим, что цена свободного времени всегда разная: час субботнего вечера дороже, лишний час на работе в будни – дешевле; чем ближе ко сну – тем дороже и так далее.

Какую работу делать выгодно, а какую – нет?

Фото: pixabay.com



Представим, что ваш час стоит 7 руб. В свой выходной вы можете сделать генеральную уборку на кухне: помыть духовку, вытяжку, микроволновку, холодильник, кухонные шкафчики и окно. Прикидываем, сколько времени на это уйдет, с раскачкой, отвлечениями на компьютер, перекусы, перекуры, разговоры по телефону и так далее. Допустим, все 8 часов.

Заходим на сайт клинингового агентства, смотрим их цены на эту же работу:

духовка – 15 рублей;

вытяжка – 15 рублей;

шкафчики – 16 рублей;

холодильник – 12 рублей;

микроволновка – 10 рублей;

окно – 12 рублей.

Итого – 80 рублей.

Если вы можете эти 8 часов поработать дома за компьютером с оплатой 7 рублей в час, то заработаете 56 руб. Заказывать профессионалов невыгодно. Выходить на работу на 8 часов с обычной оплатой – тем более невыгодно, вы потеряете еще 2 часа, на дорогу, перерыв, «подход-отход».

А вот если вам предлагают двойную оплату за сверхурочные, то выходит другой расчет: за минусом времени на дорогу, вы получите 98 рублей. То есть, в ситуации, когда вы сидите на работе, а дома у вас занимается уборкой клинер, то после оплаты его услуг у вас останется еще 18 рублей на руках.

По такой же схеме можно считать выгоду от заказанного ремонта или каких-то других услуг, которые вы можете делать сами или оплатить за счет дополнительного заработка.