Израиль нанес удары по Дамаску

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пишет Лента.Ру. Ударам израильских самолетов подверглись также объекты в окрестностях города Хомс, расположенного в 165 километрах от Дамаска. «Сирийские зенитчики отразили атаку в небе над Дамаском и поразили большую часть ракет», — говорится в сообщении,Лента.Ру. Ударам израильских самолетов подверглись также объекты в окрестностях города Хомс, расположенного в 165 километрах от Дамаска.





Ранее сообщалось, что сирийские средства противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.





В начале августа сообщалось, что в дамасском районе Масакин-эль-Харас возле армейского общежития взорвался автобус с военнослужащими. В агентстве заявили об одном погибшем — водителе транспорта, а также о трех раненых солдатах. Причиной взрыва назвали короткое замыкание в двигателе, из-за которого воспламенился топливный бак. Террористическая организация «Xуppac ад-Дин» (часть «Аль-Каиды», запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв автобуса.