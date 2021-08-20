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Израиль нанес удары по Дамаску
Источник материала: Партизан
Самолеты ВВС Израиля нанесли удары из ливанского воздушного пространства по воздушным целям над Дамаском, средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили большинство из них. Об этом сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на военный источник.
Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости
«Сирийские зенитчики отразили атаку в небе над Дамаском и поразили большую часть ракет», — говорится в сообщении,
Ранее сообщалось, что сирийские средства противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
В начале августа сообщалось, что в дамасском районе Масакин-эль-Харас возле армейского общежития взорвался автобус с военнослужащими. В агентстве заявили об одном погибшем — водителе транспорта, а также о трех раненых солдатах. Причиной взрыва назвали короткое замыкание в двигателе, из-за которого воспламенился топливный бак. Террористическая организация «Xуppac ад-Дин» (часть «Аль-Каиды», запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв автобуса.
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Самолеты ВВС Израиля нанесли удары из ливанского воздушного пространства по воздушным целям над Дамаском, средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили...
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