Что означают последние заявления Лукашенко о бизнесе?

пишет Ежедневник, что было сказано относительно бизнеса. Все высказывания можно разделить на два блока заверения и предупреждения. Причем заверения следовали вперемешку с предупреждениями и иногда прямо противоречили друг другу. Как обычно, заявления Лукашенко разобрали на цитаты. Обозначим и мы самое важное из того,Ежедневник, что было сказано относительно бизнеса. Все высказывания можно разделить на два блока заверения и предупреждения. Причем заверения следовали вперемешку с предупреждениями и иногда прямо противоречили друг другу.





Заверения





«Я не имею в виду, что бизнесмен - это бесправный человек и не имеет права на собственное мнение. Абсолютно нет».





«Это не значит, что бизнесменам, руководителям компаний запрещено идти во власть. Можно».





«Мы под эту марку ни в коем случае не должны обидеть людей, которые честно трудятся, которые занимаются по закону бизнесом, предпринимательством».





«Я хочу, чтобы понимали: ни один волос с предпринимателя и бизнесмена, который честно работает, упасть не должен. Мы ни в коем случае не должны превратить в моду - задушить какого-то предпринимателя и бизнесмена».





«Мы ни в коем случае не должны "накатывать". Хоть и гадко себя повели некоторые ипэшники, айтишники и прочие. Нельзя просто взять и их за что-то наказать. Не надо искать повод, причины и так далее. Пусть работают по закону».





«Я хочу, чтобы бизнесмены меня услышали, что никто с ними сводить счеты не будет. Кто-то ошибся, кто-то заблудился, кто-то неправильно понял что-то. Надо с ними объясниться. Я готов даже на моем уроне это делать».





«Перегибов нельзя допускать ни в коем случае».





Предупреждения





«Но всегда подчеркивал и, думаю, что умные бизнесмены меня услышали, что политика и бизнес - это вещи разные».





«Нарушил закон - на всю катушку пусть отвечают».





«Поэтому во власть надо идти с чистыми руками».





«Нельзя, чтобы ты набивал свои карманы, а люди вели полунищенское существование».





«Если ты где-то там замазался и рвешься к власти, тебя высветят, разденут до трусов и покажут кто ты есть».





Что все это значит





Как видно из цитат, заверений значительно больше, чем предупреждений. Можно предположить, что Александр Лукашенко всерьез обеспокоен ситуацией сложившейся в белорусское бизнес-среде. Лишившись даже тех немногих правовых гарантий, которые раньше были, многие бизнесмены либо закрыли свой бизнес, либо перебазировали его в другую страну. В первую очередь это айтишники, но и в других сферах тоже есть те, кто поставил крест на Беларуси, как на благоприятной бизнес-среде.





Многие проекты зарубежного бизнеса, которые планировалось реализовать в Беларуси также заморожены. И не столько по причине санкций, сколько опять же из-за отсутствия даже минимальных правовых гарантий. Многие консалтинговые компании, когда к ним обращаются клиенты с просьбой оценить риски ведения бизнеса в Беларуси, сразу отвечают отказом или краткой и емкой фразой «Упаси вас Боже выходить сейчас на белорусский рынок».





Ситуацию, когда в стране не до законов, серьезно ухудшило и санкционное давление Запада, когда в принципе непонятно, с кем в Беларуси можно вести бизнес, а с кем - нет. Сегодня его нет в санкционном списке, а завтра он уже там.





Александр Лукашенко, наверняка, понимает все последствия той ямы, в которую угодила страна. Да, по инерции инвестиции еще где-то доходят, но и эта инерция скоро затухнет. А дальше что? Возможно именно поэтому Лукашенко и нужно было заверить бизнес, что «ни один волос», «ни в коем случае», не задушить, не накатить и т.д. Заверить, чтобы в стране были хоть какие-то, в данном случае его личные гарантии. Однако создалось впечатление, что по итогу получилось еще хуже.





Еще пару лет назад такие заверения смогли сработать, но вряд ли сегодня, особенно, если следом идут предупреждения. Стало лишь еще более непонятно и оттого еще более страшно. С одной стороны в политику идти можно и даже свое мнение можно иметь. Но с другой, тебя сразу же предупреждают, что высветят и разденут до трусов. Вроде бы Лукашенко четко сказал: плати налоги, будь честным, соблюдай закон и с твоей головы ни один волос не упадет. Но где критерии этой честности, кто и как будет трактовать закон? Так как сейчас?





Да и с налогами не все понятно. Яркий пример – портал tut.by. Еще вчера честно платил налоги по тому режиму, который определило государство, а на следующий день государство изменило твой налоговый режим, и ты в один день стал преступником. И вот уже 15 человек за решеткой. Это классический пример, как разденут до трусов, если полезешь в политику, в которую все опять же и упирается.





Теоретически, можно держаться в стороне от всех политических процессов, никуда не лезть и спокойно вести бизнес. Но, тут опять же никаких гарантий нет. Твой топ-менеджер, брат, сестра, мать, или даже рядовые сотрудники выйдут на акцию протеста, и ты уже автоматически попадаешь под удар. Поэтому, какие могут быть гарантии для бизнеса в сегодняшней Беларуси? Кто примет за гарантии слова Александра Лукашенко, когда вслед за заверениями он начал сыпать предупреждениями?





Как считают аналитики, нужно еще пару месяцев, чтобы он понял, что его личные гарантии теперь уже ничего не стоят и что нужно предпринимать более кардинальные меры, чтобы исправить ситуацию.



