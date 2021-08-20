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Праздник 20 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины

20.08.2021 08:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 20 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Коллаж: РБК-Украина
20 августа в народном календаре день Марины-Пимены. Наши предки в это время окончательно прощались с летом и встречали осень.

В нашем материале ниже мы расскажем о самых главных приметах и запретах этого дня.

В знак этого прощания крестьяне пекли сладкие пироги с малиной, ведь 20 августа как раз заканчивали сбор ее урожая. Также на Марину-Пимену начинали желтеть листья и нужно было начинать работы по посеву озимой пшеницы.

В старину был обычай в этот день угощать бедняков и больных медом и свежими овощами, фруктами, вдовицам и сиротам помогать убрать несжатый хлеб, в приюты относить гостинцы. Также на Марины-Пимены начинается заготовка лекарственных трав.

Главные приметы этого дня


Заря на восходе красная – к скорому дождю.

Утренний туман после восхода солнца рассеивается достаточно быстро – будет хорошая погода.

Мало облаков – будет прохладно и ясно; полосами идут – будет дождь.

Если 20 августа вода в реке пенится – скоро начнется дождь.


Если луна стала красной – надо вскоре ждать сильных ветров.

Если аисты готовятся к отлету на юг, следует ожидать раннюю и холодную осень.

Пауки бросают паутину и прячутся, значит погода ухудшится.

На закате до первых звезд слышно много петухов – к хорошей погоде.

Что нельзя делать в этот день


Считается, что ночью лучше на улице не гулять, потому что можно надолго заболеть.

В этот день нельзя пугать аистов или неуважительно к ним относиться.

Именинник этого дня – Митрофан.
 
 
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