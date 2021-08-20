Источник материала: UDF



Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня

Что нельзя делать в этот день

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 20 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины Именинник этого дня – Митрофан.

В нашем материале ниже мы расскажем о самых главных приметах и запретах этого дня.В знак этого прощания крестьяне пекли сладкие пироги с малиной, ведь 20 августа как раз заканчивали сбор ее урожая. Также на Марину-Пимену начинали желтеть листья и нужно было начинать работы по посеву озимой пшеницы.В старину был обычай в этот день угощать бедняков и больных медом и свежими овощами, фруктами, вдовицам и сиротам помогать убрать несжатый хлеб, в приюты относить гостинцы. Также на Марины-Пимены начинается заготовка лекарственных трав.Заря на восходе красная – к скорому дождю.Утренний туман после восхода солнца рассеивается достаточно быстро – будет хорошая погода.Мало облаков – будет прохладно и ясно; полосами идут – будет дождь.Если 20 августа вода в реке пенится – скоро начнется дождь.Если луна стала красной – надо вскоре ждать сильных ветров.Если аисты готовятся к отлету на юг, следует ожидать раннюю и холодную осень.Пауки бросают паутину и прячутся, значит погода ухудшится.На закате до первых звезд слышно много петухов – к хорошей погоде.Считается, что ночью лучше на улице не гулять, потому что можно надолго заболеть.В этот день нельзя пугать аистов или неуважительно к ним относиться.Именинник этого дня – Митрофан.