ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

АвтоВАЗ и Toyota сворачивают выпуск машин из-за нехватки компонентов

20.08.2021 08:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

АвтоВАЗ сообщает, что на всю следующую неделю, до 27 августа, приостановит выпуск автомобилей на всех трех линиях из-за нехватки автоэлектроники производства Bosсh.




В компании уточняют, что недопоставка автокомпонентов с предприятия «Bosсh Самара» ограничивает выпуск машин и на текущей рабочей неделе.

Одновременно автоконцерн Toyota Motor Corp сообщил, пишет Officelife.media что снизит производство в сентябре на 40% к плану из-за глобального дефицита полупроводников.

Сокращения в производственной программе коснутся 14 заводов в Японии и за границей. При этом на рынок будет недопоставлено 360 тыс. машин.

Уверенно можно говорить о выпуске лишь 500 тыс. автомобилей Toyota в сентябре.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
АвтоВАЗ сообщает, что на всю следующую неделю, до 27 августа, приостановит выпуск автомобилей на всех трех линиях из-за нехватки автоэлектроники производства Bosсh.
 
Новости дня
Новости разные
 
Неофициально: подоходный налог для ИП хотят увеличить до 18%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by