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«Российская газета»: белорус может взять кредит в России, а россиянин в Беларуси - нет

20.08.2021 08:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как выяснила «Российская газета», фактор присутствия дочерних росбанков не поможет гражданину РФ получить кредит в Беларуси.



Банки кредитуют иностранцев только в случае, если они постоянно проживают в Беларуси, имеют вид на жительство и постоянный доход. Также требуется поручитель. При этом кредит выдается на срок, не превышающий срока действия вида на жительство.

А вот белорус вполне может рассчитывать кредит в российском банке. При этом доступнее всего будет ипотечный заем. Дело в том, что жилплощадь остается в залоге у банка до полной выплаты займа, в связи с чем риски для финансового учреждения невелики.

Далее по доступности получения займа эксперты называют целевые кредиты — например, на автомобиль. В остальных случаях кредитование проблематично.

Чтобы увеличить шанс на получение кредита, необходимо представить сведения о постоянной или временной регистрации в России, данные о трудоустройстве и официальной зарплате. В ряде случаев потребуется залог или привлечение в созаемщики гражданина РФ.
 
 
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Как выяснила «Российская газета», фактор присутствия дочерних росбанков не поможет гражданину РФ получить кредит в Беларуси.
 
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