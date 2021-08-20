В аварии возле Дома футбола пострадала известная модель. ДТП попало на видео





Автор: Виталий Петрович.читатель для Auto.Onliner

предоставил Onlíner видео, на которое попал момент ДТП. Медицинская помощь потребовалась шестерым пострадавшим. Сегодня читательOnlíner видео, на которое попал момент ДТП. Видео

Хоть запись и не очень хорошего качества, на ней отчетливо виден сигнал светофора, который горел по направлению движения автомобиля Mercedes: зеленый уже мигал, но в момент пересечения Mercedes стоп-линии еще не переключился на желтый. И судя по видео, еще до стоп-линии водитель Mercedes увидел Volkswagen, потому как стал менять направление движения, пытаясь уйти от удара. Уйти не удалось, и Mercedes врезался в правый бок Volkswagen. Оба автомобиля вынесло за пределы проезжей части, а на тротуаре в этот момент находились люди — их чудом не задело. Volkswagen опрокинулся.





Официально

Обстоятельства аварии рассказали в ГАИ Минска : «Около 16:10 29-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался по проспекту Победителей со стороны улицы Радужной. При повороте налево вблизи дома №20 он не уступил дорогу встречному автомобилю Mercedes и столкнулся с ним. От удара транспортные средства выбросило за пределы проезжей части, Volkswagen опрокинулся. В результате происшествия медицинская помощь понадобилась четверым пассажирам автомобиля Volkswagen и двоим пассажирам автомобиля Mercedes».





Информация предварительная, Госавтоинспекция проводит разбирательство.





О пострадавших





появилась в Instagram Дарьи Реут, второй вице-миссис в конкурсе «Миссис Мира — 2018». Судя по опубликованной информации, Дарья с детьми находились в Volkswagen в момент аварии. Информация о происшествиив Instagram Дарьи Реут, второй вице-миссис в конкурсе «Миссис Мира — 2018». Судя по опубликованной информации, Дарья с детьми находились в Volkswagen в момент аварии.





«Все хорошо, отделались легкими переломами, главное, что дети в порядке», — написала она.





Дарья подтвердила корреспонденту Onlíner, что у нее перелом челюсти и легкое сотрясение. В машине она была с супругом и ребенком.





«Главное, что дети живы и просто испугались. А за 5 минут до аварии нас остановил гаишник, чтобы проверить, пристегнуты ли они... И сейчас я ему благодарна больше всего на свете», — рассказала участница ДТП.





Дарья также сообщила обстоятельства произошедшего.





«Мы поворачивали налево, и на скорости в нас въехала другая машина. Вроде как нашу машину перевернуло в воздухе. Я только помню, что закрыла глаза, а очнулась спустя 30 минут. Момент поворота, как нас доставали — ничего не помню. Дальше состояние шока. Для такой аварии мы отделались легкими травмами и, самое главное, живы», — написала она.







