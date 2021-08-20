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Фотограф Дмитрий Дмитриев вышел на свободу после 15 суток ареста
Источник материала: Навiны
Утром 20 августа из ИВС на улице Окрестина вышел фотограф газеты «Новы час» Дмитрий Дмитриев, сообщили его родственники. Он отбывал срок якобы за «неповиновение милиции».
Утром 5 августа Дмитрий успел написать в соцсетях: «Они пришли ко мне». После этого его доставили на допрос в Следственный комитет, обыск в квартире не производился, , сообщает
Суд приговорил его к 15 суткам лишения свободы за якобы «неподчинение сотрудникам милиции».
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Утром 20 августа из ИВС на улице Окрестина вышел фотограф газеты «Новы час» Дмитрий Дмитриев, сообщили его родственники. Он отбывал срок якобы за «неповиновение...
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