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Фотограф Дмитрий Дмитриев вышел на свободу после 15 суток ареста

20.08.2021 08:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Утром 20 августа из ИВС на улице Окрестина вышел фотограф газеты «Новы час» Дмитрий Дмитриев, сообщили его родственники. Он отбывал срок якобы за «неповиновение милиции».

Фотограф Дмитрий Дмитриев вышел на свободу после 15 суток ареста
Источник: Svaboda.org

Утром 5 августа Дмитрий успел написать в соцсетях: «Они пришли ко мне». После этого его доставили на допрос в Следственный комитет, обыск в квартире не производился, , сообщает «Радыё Свабода».

Суд приговорил его к 15 суткам лишения свободы за якобы «неподчинение сотрудникам милиции».

 
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Утром 20 августа из ИВС на улице Окрестина вышел фотограф газеты «Новы час» Дмитрий Дмитриев, сообщили его родственники. Он отбывал срок якобы за «неповиновение...
 
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