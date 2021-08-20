|
Office Life: Регистрация ИП остановлена, и, вероятнее всего, не «по техническим причинам»
20.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Какие изменения хотят ввести для мелкого бизнеса.
Регистрация ИП в Беларуси остановлена, и, вероятнее всего, не «по техническим причинам», как объясняют чиновники. Это выяснил
Издание сообщает, что процесс классификации ИП и урегулирования их деятельности активизировался после того, как Александр Лукашенко на совещании в июле с экономическим блоком правительства посетовал, что предпринимателей в стране стало избыточно много.
Что хотят изменить для индивидуальных предпринимателей:
- Ограничить перечень видов деятельности.
- Запретить по большинству видов деятельности нанимать работников.
- Подоходный налог увеличить до 18%.
- Единый налог по большинству видов деятельности отменить.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какие изменения хотят ввести для мелкого бизнеса.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)