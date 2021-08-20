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Office Life: Регистрация ИП остановлена, и, вероятнее всего, не «по техническим причинам»

20.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Какие изменения хотят ввести для мелкого бизнеса.

Регистрация ИП в Беларуси остановлена, и, вероятнее всего, не «по техническим причинам», как объясняют чиновники. Это выяснил Office Life.

Издание сообщает, что процесс классификации ИП и урегулирования их деятельности активизировался после того, как Александр Лукашенко на совещании в июле с экономическим блоком правительства посетовал, что предпринимателей в стране стало избыточно много.

Что хотят изменить для индивидуальных предпринимателей:

 - Ограничить перечень видов деятельности.   

-  Запретить по большинству видов деятельности нанимать работников.

 - Подоходный налог увеличить до 18%.

 - Единый налог по большинству видов деятельности отменить.

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