Office Life: Регистрация ИП остановлена, и, вероятнее всего, не «по техническим причинам»

Источник материала: Салiдарнасць

Какие изменения хотят ввести для мелкого бизнеса.

Регистрация ИП в Беларуси остановлена, и, вероятнее всего, не «по техническим причинам», как объясняют чиновники. Это выяснил Office Life .

Издание сообщает, что процесс классификации ИП и урегулирования их деятельности активизировался после того, как Александр Лукашенко на совещании в июле с экономическим блоком правительства посетовал, что предпринимателей в стране стало избыточно много.

Что хотят изменить для индивидуальных предпринимателей:

- Ограничить перечень видов деятельности.

- Запретить по большинству видов деятельности нанимать работников.

- Подоходный налог увеличить до 18%.

- Единый налог по большинству видов деятельности отменить.