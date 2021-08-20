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Юрист Зикрацкий: «Давайте теперь спустимся на землю»

20.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Адвокат, которого лишили лицензии и вынудили уехать из Беларуси, высказался о главной хорошей новости этих дней – про освобождение Шарко, Слуцких, Ольшевского.

– Мы все вчера плакали, смеялись, прыгали и кричали от радости, когда Алла, Юля, Петр и Сергей вышли на свободу. И чего греха таить – я делал это вместе с вами, – пишет Сергей Зикрацкий, который теперь работает в команде Светланы Тихановской. – Но давайте теперь спустимся на землю и вместе договоримся о двух вещах.

Первое. Исходя из первых сообщений, работники Пресс-клуба «вышли по помилованию». Поэтому то, что произошло вчера – незаконно. В соответствии со статьей 96 Уголовного кодекса помилование осуществляется к лицу, осужденному за преступление.

Никто из вышедших вчера из стен СИЗО не был осужден. Власти сначала нарушают закон, когда кидают людей за решетку, а потом снова нарушают его – чтобы отпустить их. Почему? Потому что они пытаются играть с нами, пытаются сделать ставку и угадать цену нашего удовлетворения. Именно поэтому – второе.

Второе. На утро 20 августа за решеткой все еще остаются 633 политических заключенных и тысячи людей, которые не признаны политзаключенными, но сидят по политическим мотивам.

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Адвокат, которого лишили лицензии и вынудили уехать из Беларуси, высказался о главной хорошей новости этих дней – про освобождение Шарко, Слуцких, Ольшевского.
 
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