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Фотожабы: «А когда понадобится импортный магнитофон или шпроты?»
20.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси и мире.
Российская газета «Взгляд» несколько раз меняла заголовок статьи в соцсетях
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«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси и мире.
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