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Алексей Серебряков попросил россиян о помощи

20.08.2021 09:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Алексей Серебряков попросил россиян о помощи
Алексей Серебряков
Актер Алексей Серебряков записал видеообращение к поклонникам, в котором попросил их об услуге. Причем разместил ролик его приятель и коллега по цеху Александр Дьяченко.

Все дело в том, что в у самого Серебрякова нет страниц в социальных сетях. Тем не менее кто-то завел блог от его имени: самозванец активно публикует фотографии и даже вступает в дискуссии с введенными в заблуждение подписчиками. А среди них есть как обычные пользователи, так и коллеги артиста.

Серебряков признался, что когда узнал о существовании фейка, пытался решить этот вопрос самостоятельно, однако служба поддержки соцсети его проигнорировала.

«Я хочу обратиться к вам с просьбой о помощи. Дело в том, что меня нет ни в одной социальной сети, но кто-то, используя мое имя, очень активно ведет страницу вместо меня», - заявил актер в своем обращении.


Артист попросил поклонников массово жаловаться на страницу фейка, чтобы «избежать лжи для людей, которые в это верят». Также он заранее поблагодарил людей за поддержку.


Отметим, что на фейковую страницу Серебрякова в Instagram подписаны уже почти семь тысяч человек, а сам самозванец успел оставил два десятка записей. На момент написания материала страница была все еще доступна.

Алексей Серебряков около десяти лет назад уехал в Канаду вместе с семьей, однако приезжал в Россию на съемки.

За время жизни в эмиграции он успел дать интервью блогеру Юрию Дудю, в ходе которого заявил, что национальной идеей в России стали «сила, наглость и хамство». После этого на артиста обрушился шквал критики. При этом весной 2021 года стало известно, что актер вернулся в Россию.
 
 
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