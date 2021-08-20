Источник материала: UDF



Алексей Серебряков

«Я хочу обратиться к вам с просьбой о помощи. Дело в том, что меня нет ни в одной социальной сети, но кто-то, используя мое имя, очень активно ведет страницу вместо меня», - заявил актер в своем обращении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Алексей Серебряков попросил россиян о помощи Артист столкнулся с интернет-мошенничеством.

Все дело в том, что в у самого Серебрякова нет страниц в социальных сетях. Тем не менее кто-то завел блог от его имени: самозванец активно публикует фотографии и даже вступает в дискуссии с введенными в заблуждение подписчиками. А среди них есть как обычные пользователи, так и коллеги артиста.Серебряков признался, что когда узнал о существовании фейка, пытался решить этот вопрос самостоятельно, однако служба поддержки соцсети его проигнорировала.Артист попросил поклонников массово жаловаться на страницу фейка, чтобы «избежать лжи для людей, которые в это верят». Также он заранее поблагодарил людей за поддержку.Отметим, что на фейковую страницу Серебрякова в Instagram подписаны уже почти семь тысяч человек, а сам самозванец успел оставил два десятка записей. На момент написания материала страница была все еще доступна.около десяти лет назад уехал в Канаду вместе с семьей, однако приезжал в Россию на съемки.За время жизни в эмиграции он успел дать интервью блогеру, в ходе которого заявил, что национальной идеей в России стали «сила, наглость и хамство». После этого на артиста обрушился шквал критики. При этом весной 2021 года стало известно, что актер вернулся в Россию.