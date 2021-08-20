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Павла Виноградова задержали по уголовной статье

20.08.2021 09:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После окончания 45 суток административного ареста активист и блогер, телеведущий Павел Виноградов не вышел на свободу. Он задержан на 72 часа, сообщила его жена Светлана Виноградова.

 
«Обвинения пока не предъявили», — добавила она.

Ранее сообщалось, пишет Reform.by, что в отношении Павла Виноградова возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 367 УК (клевета в отношении президента).

Павла задержали 5 июля. Он получил 15 суток административного ареста за пост в Facebook от 8 мая, в котором милиция и суд увидели призыв выходить на массовую акцию 9 мая. Сам Виноградов осуждал эти призывы оппозиционных политиков и иронизировал над ними. Затем Павлу дали еще 30 суток ареста по ст. 24.23 КоАП о несанкционированных массовых мероприятиях.
 
 
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После окончания 45 суток административного ареста активист и блогер, телеведущий Павел Виноградов не вышел на свободу. Он задержан на 72 часа, сообщила его жена...
 
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