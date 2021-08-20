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Виктория Азаренко смогла взять лишь два гейма за матч впервые за 14 лет
Источник материала: Партизан
Это повторение ее самого крупного поражения в карьере.
Белоруска Виктория Азаренко в матче 1/8 финала турнира ВТА-1000 в Цинциннати взяла лишь два гейма у первой ракетки мира Эшли Барти.
32-летняя белоруска повторила самое разгромное поражение в карьере: меньше трех геймов в матче она брала дважды, и оба в 2007 году,
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Это повторение ее самого крупного поражения в карьере.
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