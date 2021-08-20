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Виктория Азаренко смогла взять лишь два гейма за матч впервые за 14 лет

20.08.2021 09:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это повторение ее самого крупного поражения в карьере.



Белоруска Виктория Азаренко в матче 1/8 финала турнира ВТА-1000 в Цинциннати взяла лишь два гейма у первой ракетки мира Эшли Барти.

32-летняя белоруска повторила самое разгромное поражение в карьере: меньше трех геймов в матче она брала дважды, и оба в 2007 году, пишет Прессбол.
 
 
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Это повторение ее самого крупного поражения в карьере.
 
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