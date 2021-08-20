Протоирей Федор Повный призвал к прощению













в эфире телеканала ОНТ рассказал, отличается ли его восприятие протестов в Беларуси 2020 года с точки зрения священнослужителя и гражданина. Настоятель прихода Храма-памятника в честь Всех Святых протоиерей Федор Повныйтелеканала ОНТ рассказал, отличается ли его восприятие протестов в Беларуси 2020 года с точки зрения священнослужителя и гражданина.





По словам Повного, его отношение к событиям 2020 года как гражданина, и как священника одно. «И выражается оно двумя словами: слава Богу! Хвала Господу, что людей, которые сердцем знают правду, оказалось больше. Слава Богу, что настоящих патриотов, благодарных граждан, думающих о стране, было большинство. Слава Богу, что тот, кто должен был сохранить верность, – остался верным, выполнить свой долг – выстоял», — сказал протоиерей и добавил, что не может сказать, что тогда зло посягнуло на добро, это дух восстал на дух.





По мнению Повного, для выхода из конфликта и обретения единства необходимо прощение и принятие.





«Не простив, человек замыкает порочный круг зла и бесконечно носится внутри его, не понимая, что грех-то уже стал общий, ведь в одном контуре находятся и обидчики, и обиженные. И обычно виноваты оба», — отметил священник и подчеркнул, что любой конфликт «вскрывает то, что было спрятано под спудом» и каждый в душе догадывается, «за что он получает это вразумление».



