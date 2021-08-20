В Польше едва не произошло лобовое столкновение пассажирских поездов

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сообщает korrespondent.net со ссылкой на RMF24. В Польше два скоростных поезда оказались на одном пути и чудом избежали лобового столкновения. Об этом в четверг, 19 августа,korrespondent.net сона RMF24.





Отмечается, что инцидент произошел около 11:30 в районе населенного пункта Дуново. Поезд из Щецина в Ольштын и такой же - в обратном направлении по неустановленным причинам оказались на одном пути.





"Машинисты обоих поездов увидели, что движутся навстречу друг другу, и успели затормозить", - говорится в сообщении.





Столкновения и схода поездов с рельсов удалось избежать, никто не пострадал.





Пока не установлено, как поезда оказались на одном пути. Полиция выясняет, это ошибка кого-то из диспетчеров, отвечающих за движение на этом участке, или следствие технического сбоя.





Напомним, в начале августа в Чехии столкнулись поезда, десятки человек пострадали.





Ранее в Польше поезд врезался в грузовик и сошел с рельсов. В результате аварии пострадали восемь человек, 39 пассажиров были эвакуированы.