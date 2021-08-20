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В Польше едва не произошло лобовое столкновение пассажирских поездов

20.08.2021 09:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Катастрофы удалось избежать в последний момент благодаря тому, что машинисты увидели поезда друг друга и затормозили.



Фото: Focus.ua

В Польше два скоростных поезда оказались на одном пути и чудом избежали лобового столкновения. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает korrespondent.net со ссылкой на RMF24.

Отмечается, что инцидент произошел около 11:30 в районе населенного пункта Дуново. Поезд из Щецина в Ольштын и такой же - в обратном направлении по неустановленным причинам оказались на одном пути.

"Машинисты обоих поездов увидели, что движутся навстречу друг другу, и успели затормозить", - говорится в сообщении.

Столкновения и схода поездов с рельсов удалось избежать, никто не пострадал.

Пока не установлено, как поезда оказались на одном пути. Полиция выясняет, это ошибка кого-то из диспетчеров, отвечающих за движение на этом участке, или следствие технического сбоя.

Напомним, в начале августа в Чехии столкнулись поезда, десятки человек пострадали.

Ранее в Польше поезд врезался в грузовик и сошел с рельсов. В результате аварии пострадали восемь человек, 39 пассажиров были эвакуированы.
 
 
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Катастрофы удалось избежать в последний момент благодаря тому, что машинисты увидели поезда друг друга и затормозили.
 
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