ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вы такое видели? Белорус в полуприцепе без колеса вез 20 тонн древесины

20.08.2021 09:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Белостоке на улице Заблудовской полицейские заметили грузовик, в полуприцепе которого отсутствовало колесо. Фура тут же была остановлена для проверки.



Во время разговора с водителем, 39-летним белорусом, выяснилось, что он перевозил 20 тонн древесины, и что в 30 км от Белостока у него вышло из строя колесо. Мужчина демонтировал поврежденное колесо, но не установил новое и продолжил движение, - сообщает полиция Белостока. 

Таким образом он хотел доехать до города Семятыче. 

В ходе осмотра автомобиля полиция установила, что у грузовика были изношены тормозные колодки и заблокирован тормозной суппорт. У водителя тут же изъяли свидетельство о регистрации транспортного средства и запретили продолжать движение. 

Водителя оштрафовали, штраф выписан и транспортной компании, которой принадлежит грузовик, в связи с ненадлежащим техническим состоянием и неправильным обслуживанием фуры.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Белостоке на улице Заблудовской полицейские заметили грузовик, в полуприцепе которого отсутствовало колесо. Фура тут же была остановлена для проверки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Двоевластие с “кормчим” и послушным президентом: что сулит новая Конституция?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by