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Иллюстративное фото

«Есть, впрочем, существенные вопросы, касательного того, может ли в принципе такая система работать успешно, - сомневается он. - Не говоря уже об угрозе окружающей среде и здоровью людей, которые возникают из-за таких испытаний».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Летающий Чернобыль»: CNN сообщил о подготовке испытаний российской ракеты с ядерным двигателем Первая попытка запустить его в ноябре 2017 года оказалась неудачной.

Новые испытания ракеты - одного из пяти видов супер-оружия, представленных президентомв 2018 году, - могут состояться на одном из полигонов близ Полярного круга, сообщает СNN со ссылкой на американского чиновника, знакомого со спутниковыми снимками.Фотографии, сделанные 16 августа частной компанией Capella Space, показали, что на полигоне за два месяца были возведены большие укрытия для защиты ракеты и личного состава, а когда их убрали, стал виден «большой объект на пусковой площадке, который, вероятно, является ракетой SSC-X-9», говорит, эксперт по вооружениям Центра исследований нераспространения в Middlebury Institute.Также на фото значительное количество «объектов, которые, вероятно, являются транспортными средствами или контейнерами», причем на июньских фото той же точки они отсутствовали, рассказал Льюис.Ранее Россия опубликовала извещение для мореплавателей с предупреждением о проведении «работ повышенной опасности» с 15 по 20 августа близ Панково на Новой Земле.Некоторые эксперты, по словам Льюиса, называют «Буревестник» «летающим Чернобылем». Первая попытка запустить его в ноябре 2017 года оказалась неудачной: радиоактивный снаряд упал в Баренцево море, и чтобы поднять его, проводилась одна или несколько спасательных операций.В августе 2019 года судно с оборудованием для работы с радиоактивными веществами «Серебрянка» снова было в Баренцевом море, когда прогремел взрыв. Он породил скачок нейтронов в Северодвинске и радиоактивное облако, долетевшее в итоге до Норвегии.Погибли пять человек - они проводили испытания ядерного мини-реактора в интересах Минобороны, рассказывал позднее научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в СаровеИспытания, по его словам, проводились в рамках научной программы Саровского ядерного центра, а подготовка к ним к длилась больше года.Ракета «Буревестник» - плод госпрограммы вооружений, стоившей бюджету 20 триллионов рублей за 10 лет, - дебютировала на публике во время послания Путина Федеральному собранию в марте 2018 года.Использование ядерного реактора, в принципе, «способно дать ей неограниченную дальность и возможность облетать американские радары и интерцепторы, признает Льюис.