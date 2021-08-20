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Office Life: Регистрация ИП приостановлена не «по техническим причинам»
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Издание сообщает, что процесс классификации ИП и урегулирования их деятельности активизировался после того, как Александр Лукашенко на совещании в июле с экономическим блоком правительства посетовал, что предпринимателей в стране стало избыточно много.
Что хотят изменить для индивидуальных предпринимателей:
- Ограничить перечень видов деятельности.
- Запретить по большинству видов деятельности нанимать работников.
- Подоходный налог увеличить до 18%.
- Единый налог по большинству видов деятельности отменить.
«Таким образом, страна вернется к тому регулированию, которое было в 1990-е. Чтобы не плодить ипэшников, их решено больше не регистрировать», — сказал Ol источник в бизнес-союзе.
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Какие изменения хотят ввести для мелкого бизнеса.
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