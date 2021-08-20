Office Life: Регистрация ИП приостановлена не «по техническим причинам»

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«Таким образом, страна вернется к тому регулированию, которое было в 1990-е. Чтобы не плодить ипэшников, их решено больше не регистрировать», — сказал Ol источник в бизнес-союзе.

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Издание сообщает, что процесс классификации ИП и урегулирования их деятельности активизировался после того, какна совещании в июле с экономическим блоком правительства посетовал, что предпринимателей в стране стало избыточно много.Что хотят изменить для индивидуальных предпринимателей:- Ограничить перечень видов деятельности.- Запретить по большинству видов деятельности нанимать работников.- Подоходный налог увеличить до 18%.- Единый налог по большинству видов деятельности отменить.