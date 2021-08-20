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Office Life: Регистрация ИП приостановлена не «по техническим причинам»

20.08.2021 09:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Office Life: Регистрация ИП приостановлена не «по техническим причинам»
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Регистрация ИП в Беларуси остановлена, и, вероятнее всего, не «по техническим причинам», как объясняют чиновники. Это выяснил Office Life.

Издание сообщает, что процесс классификации ИП и урегулирования их деятельности активизировался после того, как Александр Лукашенко на совещании в июле с экономическим блоком правительства посетовал, что предпринимателей в стране стало избыточно много.


Что хотят изменить для индивидуальных предпринимателей:

- Ограничить перечень видов деятельности.

- Запретить по большинству видов деятельности нанимать работников.

- Подоходный налог увеличить до 18%.

- Единый налог по большинству видов деятельности отменить.

«Таким образом, страна вернется к тому регулированию, которое было в 1990-е. Чтобы не плодить ипэшников, их решено больше не регистрировать», — сказал Ol источник в бизнес-союзе.
 
 
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