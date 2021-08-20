Блогер Виноградов остается за решеткой, фоторепортер Дмитриев — вышел

Источник материала: Салiдарнасць

Как работает машина репрессий.

Блогер Павел Виноградов задержан по уголовному делу, пока на 72 часа, сообщила его жена Светлана.





Фото «Вясна»

Напомним, телеведущего сатирической программы «Гэта ж Вінаград» задержали 7 июля и осудили на 15 суток по административной статье. После этого ареста добавили еще 30 суток.

Тем временем утром 20 августа фотограф газеты «Новы час» Дмитрий Дмитриев вышел на волю после 15 суток ареста, сообщили его коллеги.







Коллега отбывал наказание якобы за «неповиновение милиции».