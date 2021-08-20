|
В Могилевской области в помощь аграриям вышло около тысячи студотрядовцев
Источник материала: ОНТ
Этим летом в помощь аграриям Могилевщины вышло около тысячи студотрядовцев.
Вторую неделю в хозяйстве «РестА-Агро Плюс» трудится 12 старшеклассников. Смена с 8 утра и до обеда. Небольшому коллективу зерносушилки – большая подмога. Аграрии хозяйства убрали весь зерновой клин. Намолотили почти 1100 тонн зерна. Большинство уже отправили на хранение.
Студотряды все более популярны. Аграрные, педагогические, строительные. Всего этим летом в регионе трудоустроены больше 3000 молодых людей. Они в том числе вносят лепту в республиканский каравай. Сейчас его вес – 6 миллионов тонн.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этим летом в помощь аграриям Могилевщины вышло около тысячи студотрядовцев. Вторую неделю в хозяйстве «РестА-Агро Плюс» трудится 12 старшеклассников. Смена с 8 утра...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)