От рабочих до руководящих должностей. Что предлагают наниматели на ярмарке вакансий?

Источник материала: ОНТ

Пообщаться с нанимателями и найти работу. Каждый вторник в столице проходят мини-ярмарки вакансий, где представлены компании, нуждающиеся в работниках. В списке свободных мест – от рабочих до руководящих должностей. Соискатели могут задать сотруднику кадровой службы вопросы об условиях работы, зарплате и других нюансах.

Татьяна Подливальчева, начальник отдела управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома: «Всего с начала года нами проведено 48 ярмарок вакансий. Отмечу, что 11 – для студентов вузов, то есть для молодежи, желающей работать в свободное от учебы время (это на базе высших учебных заведений). И 10 мини-ярмарок вакансий для граждан, не занятых в экономике – из мест лишения свободы, из лечебно-трудовых профилакториев».

В период пандемии наиболее популярными стали электронные ярмарки. Они проходят каждый четверг на специальном интернет-портале с 10 до 12 часов. Можно не выходя из дома просмотреть предложения нанимателей, пообщаться с представителем компании в чате – и получить приглашение на собеседование.

Татьяна Подливальчева, начальник отдела управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома: «Каждый последний четверг месяца проходит электронная ярмарка вакансий для граждан с ограниченными возможностями. Среди нанимателей представлены организации, которые конкретно работают с инвалидами, которые могут предоставлять им рабочие места».

После ярмарки вакансий все актуальные предложения автоматически переносятся в общереспубликанский банк вакансий на портале государственной службы занятости. Через встроенную поисковую систему там можно подобрать вакансию под свои запросы – выбрать город и район, желаемую заработную плату. Банк обновляется каждый день.

Юлия Давиденко, заместитель начальника отдела Министерства труда и социальной защиты Беларуси: «Заработную плату наниматель устанавливает в соответствии с законодательством, и сведения он предоставляет по установленной форме, то есть за собственной подписью. Он несет ответственность за информацию, которую он размещает либо предоставляет в службу занятости».

В топе самых востребованных вакансий – рабочие профессии. Организации активно ищут инженеров, строителей, монтажников и каменщиков.

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