|
От рабочих до руководящих должностей. Что предлагают наниматели на ярмарке вакансий?
Источник материала: ОНТ
Пообщаться с нанимателями и найти работу. Каждый вторник в столице проходят мини-ярмарки вакансий, где представлены компании, нуждающиеся в работниках. В списке свободных мест – от рабочих до руководящих должностей. Соискатели могут задать сотруднику кадровой службы вопросы об условиях работы, зарплате и других нюансах.
В период пандемии наиболее популярными стали электронные ярмарки. Они проходят каждый четверг на специальном интернет-портале с 10 до 12 часов. Можно не выходя из дома просмотреть предложения нанимателей, пообщаться с представителем компании в чате – и получить приглашение на собеседование.
После ярмарки вакансий все актуальные предложения автоматически переносятся в общереспубликанский банк вакансий на портале государственной службы занятости. Через встроенную поисковую систему там можно подобрать вакансию под свои запросы – выбрать город и район, желаемую заработную плату. Банк обновляется каждый день.
В топе самых востребованных вакансий – рабочие профессии. Организации активно ищут инженеров, строителей, монтажников и каменщиков.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пообщаться с нанимателями и найти работу. Каждый вторник в столице проходят мини-ярмарки вакансий, где представлены компании, нуждающиеся в работниках. В списке...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)