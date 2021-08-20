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Спорные законы о земле подписываются в Украине

20.08.2021 09:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Спорные законы о земле подписываются в Украине

В Украине один за одним подписываются спорные законы о земле. По очередному указу президента Зеленского, земли на приграничных территориях изымут. 

В ближайшие полгода правительство проведет инвентаризацию. Владельцев лишат собственности, а землю передадут пограничникам. Официально Киев комментирует решение «необходимостью привести границу в «боевое соответствие». Но эксперты говорят, что закон породит новые проблемы. Владельцы могут не согласиться с суммами выкупа и оспаривать решения через суды. В прошлом месяце в Украине вступил в силу закон «О земле». Он разрешает продажу сельхозугодий. Практически с самого начала земельной реформы в стране начались массовые протесты. Но спорный закон все же принят. 

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В Украине один за одним подписываются спорные законы о земле. По очередному указу президента Зеленского, земли на приграничных территориях изымут.  В ближайшие...
 
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