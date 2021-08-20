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ПЦР-тестирование в аэропорту Минск теперь проводится 24/7
Источник материала: ОНТ
Другой бонус для пассажиров Национального аэропорта доступен уже сейчас. Из-за высокого спроса сдать ПЦР-тест теперь можно круглосуточно, без выходных и праздников.
Исследование могут пройти и прилетающие, и вылетающие пассажиры – при наличии авиабилета. Результат появится уже через 2 часа. Нужна предварительная запись. Она открывается утром за день до сдачи теста. Тем, кто вылетает из Беларуси в страны ЕАЭС, нужно обязательно внести результат теста в систему «Путешествую без COVID-19».
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Другой бонус для пассажиров Национального аэропорта доступен уже сейчас. Из-за высокого спроса сдать ПЦР-тест теперь можно круглосуточно, без выходных и...
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