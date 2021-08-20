В каком году рождаются плохие хозяйки? Есть ли ваш год в этом списке?

Источник материала: ОНТ

Уже с самого детства видно, что порядка в их доме не будет. У них другие заботы и хлопоты. Быть прирожденной хозяйкой дано не всем женщинам. Безусловно, воспитание в семье влияет на этот фактор, но немаловажное значение, как считают астрологи, здесь играют животные-покровители вашего года рождения. Расскажем, в каком году рождаются девочки, которым от природы не дано быть прекрасной хозяйкой.

Год Тигра

Маленькие Тигры являются прирожденными лидерами. Они вроде и стараются быть прилежной маминой помощницей, но не видят в этом острой необходимости. Тигры легко ладят с мальчишками, играя во дворе в казаки-разбойники или футбол, но вот что касается уборки дома – это не про них.

Уже взрослая Тигрица старается реализовать себя больше на работе, чем дома. Она по-прежнему не любит мыть посуду и заниматься домашними делами.

Год Дракона

Маленькие Драконы любят быть в центре внимания. С раннего детства они участвуют в художественной самодеятельности и даже устраивают импровизированные концерты дома. Драконы отлично поют, играют в театре или танцуют. Они не хотят помогать маме и даже если вы их попросите, то через пару минут они об этом забудут. Например, куда важнее уложить куклу спать или накормить мишку. Когда Дракон вырастает, то становится любимцем окружающими. Он обладает прекрасной грамотной речью и вкусом. Всегда поддержит разговор на любую тему.

Год Обезьяны

Слишком активной и оптимистической Обезьяне совсем некогда заниматься домашними хлопотами. Ей быстро надоедает новое хобби, поэтому меняет его с легкостью. Маленькая Обезьянка живет в своем хаосе. Она не умеет поддерживать порядок, но всегда знает, что и где лежит.

Проходит время, а она такая и остается. Взрослая Обезьяна продолжает жить в своем творческом беспорядке и абсолютно не переживает за домашние дела.

Год Змеи

Этот чудный, мудрый и рассудительный ребенок – просто подарок для родителей. Однако ей тяжело даются домашние заботы, просто становится скучно. А ведь и правда, зачем мыть пол, если он все равно станет грязным? Конечно, Змейка маме не откажет в помощи, но будет стараться сделать все очень быстро.

Взрослая Змейка увлекается чтением. Она знает тысячу рецептов, советов по организации порядка, но на практике предпочитает это не применять.

Год Свиньи

Женщина, родившаяся в год Свиньи, любит знакомиться с новыми людьми. С самого детства она стремится быть лучшей во всем. Но вот заниматься домашними делами совершенно нет желания. Отсутствие вкуса не позволяет быть лучшей в кулинарии или в организации порядка.

Будучи взрослой, эта женщина прекрасно понимает, что с кулинарией она на «вы», поэтому старается делать карьеру, а не готовить свои «кулинарные шедевры».

По материалам сайта femmie.ru

Фото: zbk.ru

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