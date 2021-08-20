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Железную дорогу построят от ж/д вокзала в Минске до Национального аэропорта

20.08.2021 09:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Железную дорогу построят от ж/д вокзала в Минске до Национального аэропорта

С остановкой в «Великом камне». Железная дорога напрямую свяжет два крупнейших транспортных узла страны – ж/д вокзал в Минске и Национальный аэропорт. 

По проекту стальная магистраль пройдет по уже существующему пути от станции «Минск Пассажирский» через Колодищи до станции «Городище». Отсюда построят 18 километров новых линий – вдоль трассы М2. На отрезке будет остановка – в стратегическом для страны месте - китайско-белорусском индустриальном парке «Великий Камень». Этот узел нужен для транспортировки крупногабаритных грузов. Конечный пункт новой дороги – у здания аэровокзала.

На разработку проекта понадобится примерно 2 года. В путь по новой железной дороге отправятся современные электропоезда «Штадлер». Вся дорога от вокзала до аэропорта займет 32 минуты. 

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Теги: Минск
 
 
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С остановкой в «Великом камне». Железная дорога напрямую свяжет два крупнейших транспортных узла страны – ж/д вокзал в Минске и Национальный аэропорт.  По проекту...
 
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