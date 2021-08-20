|
Железную дорогу построят от ж/д вокзала в Минске до Национального аэропорта
Источник материала: ОНТ
С остановкой в «Великом камне». Железная дорога напрямую свяжет два крупнейших транспортных узла страны – ж/д вокзал в Минске и Национальный аэропорт.
По проекту стальная магистраль пройдет по уже существующему пути от станции «Минск Пассажирский» через Колодищи до станции «Городище». Отсюда построят 18 километров новых линий – вдоль трассы М2. На отрезке будет остановка – в стратегическом для страны месте - китайско-белорусском индустриальном парке «Великий Камень». Этот узел нужен для транспортировки крупногабаритных грузов. Конечный пункт новой дороги – у здания аэровокзала.
На разработку проекта понадобится примерно 2 года. В путь по новой железной дороге отправятся современные электропоезда «Штадлер». Вся дорога от вокзала до аэропорта займет 32 минуты.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С остановкой в «Великом камне». Железная дорога напрямую свяжет два крупнейших транспортных узла страны – ж/д вокзал в Минске и Национальный аэропорт. По проекту...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)