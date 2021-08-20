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Четыре человека пострадали в ночном ДТП на МКАД

20.08.2021 09:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Четыре человека пострадали в ночном ДТП на МКАД

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате ДТП, произошедшего на МКАД ночью 20 августа. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла около часа ночи. 41-летний мужчина, находясь за рулем Mercedes, двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны ул. Байкальской в направлении Партизанского проспекта и совершил столкновение с попутным автомобилем Opel. Ударом Mercedes отбросило на металлическое ограждение.

В результате столкновения травмы получили оба водителя, а также два пассажира Opel. Все они были доставлены в медицинское учреждение для проведения осмотра.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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По меньшей мере четыре человека пострадали в результате ДТП, произошедшего на МКАД ночью 20 августа. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Авария произошла...
 
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