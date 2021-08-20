Заседание евразийского межправсовета проходит в Кыргызстане

Источник материала: ОНТ

Страны Евразийского экономического союза будут скоординированно регулировать экспорт. Интеграционные процессы обсуждают на межправительственном совете в Кыргызстане. 20 августа второй день встреч.

Интересы нашей страны представляет премьер-министр Роман Головченко. 19 августа заседание прошло в узком составе. Обсудили ключевые вопросы для развития интеграции в ЕАЭС. В первую очередь речь о торговых правилах. Суммы таможенных пошлин, сближение тарифов, сокращение изъятий и ограничений, дорожные карты для транспортных перевозок.

Заседание межправсовета пройдет в расширенном составе. На повестке вопросы энергетики, продвижения органической продукции. Запланированы также двусторонние встречи глав правительств. Накануне состоялась одна из них – сотрудничество Беларуси и России обсудили премьеры Роман Головченко и Михаил Мишустин.

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