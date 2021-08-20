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Заседание евразийского межправсовета проходит в Кыргызстане
Источник материала: ОНТ
Страны Евразийского экономического союза будут скоординированно регулировать экспорт. Интеграционные процессы обсуждают на межправительственном совете в Кыргызстане. 20 августа второй день встреч.
Интересы нашей страны представляет премьер-министр Роман Головченко. 19 августа заседание прошло в узком составе. Обсудили ключевые вопросы для развития интеграции в ЕАЭС. В первую очередь речь о торговых правилах. Суммы таможенных пошлин, сближение тарифов, сокращение изъятий и ограничений, дорожные карты для транспортных перевозок.
Заседание межправсовета пройдет в расширенном составе. На повестке вопросы энергетики, продвижения органической продукции. Запланированы также двусторонние встречи глав правительств. Накануне состоялась одна из них – сотрудничество Беларуси и России обсудили премьеры Роман Головченко и Михаил Мишустин.
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Страны Евразийского экономического союза будут скоординированно регулировать экспорт. Интеграционные процессы обсуждают на межправительственном совете в...
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