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Гороскоп на 20 августа: Стрельцов и Козерогов ждут приятные события, а у Весов подходящий день для начинаний

20.08.2021 09:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 20 августа: Стрельцов и Козерогов ждут приятные события, а у Весов подходящий день для начинаний

Звёзды обещают Овнам лёгкий и приятный день. Новости, касающиеся работы, помогут вам принять верное решение. Способность хорошо ладить с людьми сегодня пригодится как никогда.

Начало дня будет насыщенным у Тельцов. Если вы не будете тратить время на разговоры, то сможете сделать многое из задуманного и заняться тем, о чём давно мечтали. 

Спокойствие и выдержка пригодятся сегодня Близнецам. Звёзды вам рекомендуют проявить внимание к любимому человеку. Заботы потребуют и старшие родственники. 

Подходящий день для полезных дел у Раков. Правильно оценив ситуацию, вы не допустите ошибок. Новые дружеские и романтические отношения восстановят жизненные силы.

Львы смогут переломить негативные тенденции и правильно оценить реальное положение дел. Дополнительные источники прибыли сыграют немаловажную роль и улучшат ваше материальное положение. 

Благоприятное время для планирования поездок у Дев. Неоценимую помощь вам способны оказать ваши друзья. Прислушайтесь к их советам, но не торопитесь принимать скоропалительных решений.

У Весов подходящий день для того, чтобы взяться за новое дело. Отношения в коллективе, которые носили исключительно профессиональный характер, могут стать формальными. 

Звёзды советуют Скорпионам не сердиться из-за пустяков. Ваше обаяние и чувство юмора поможет с лёгкостью урегулировать разногласия с окружающими, сгладить так называемые острые углы.

У Стрельцов возможны приятные события в семье, которые станут поводом для домашнего праздника. Причиной станут хорошие известия, касающиеся жизни близких.

Благоприятный и плодотворный день у Козерогов. Сегодня вы сможете сделать много полезного, например, приобрести вещи для дома и удачно решить сложные бытовые вопросы.

Водолеям звёзды рекомендуют завершить все старые дела. Проявите активность на работе, в личной жизни и в хозяйственных вопросах. Прекрасный день для финансовых сделок и торговли.

Удача будет на стороне Рыб. Смело беритесь за творческие проекты, которые улучшат ваши шансы на повышение в должности. Решайте вопросы корректно, выслушивая мнения других.

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Звёзды обещают Овнам лёгкий и приятный день. Новости, касающиеся работы, помогут вам принять верное решение. Способность хорошо ладить с людьми сегодня пригодится...
 
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