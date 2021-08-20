Кризис в Афганистане: эксперты не исключают возможность гражданской войны

Источник материала: ОНТ

Афганистан вступает в эпоху экономического кризиса. Для талибов заблокирован доступ к американским активам, Евросоюз также прекратил свои финансовые вливания в эту страну. Все это прямой путь к обесцениванию местной валюты.

Накануне в День Независимости Афганистана талибы издали декларацию. Это первый официальный документ после того, как исламисты взяли страну. Талибы заявили о радостной победе над американцами и что все должны работать в интересах ислама, а также во имя восстановления и процветания государства. Но не все поддерживают талибов. Проходят многочисленные акции неповиновения. Протестующие развешивают государственный флаг Афганистана и снимают талибскую символику. В ответ – огонь и облавы на несогласных. Людей похищают из дома и вывозят в неизвестном направлении. Эксперты заявляют о возможной гражданской войне и экстремизме, который поползет по миру.

Растут и масштабы гуманитарной катастрофы. Около 18 миллионов человек остались без жилья, работы и средств к существованию. Люди по-прежнему штурмуют аэропорт. В них стреляют как талибы, так и американские военнослужащие, которые держат на контроле воздушную гавань.

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