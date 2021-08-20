ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кризис в Афганистане: эксперты не исключают возможность гражданской войны

20.08.2021 09:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Кризис в Афганистане: эксперты не исключают возможность гражданской войны

Афганистан вступает в эпоху экономического кризиса. Для талибов заблокирован доступ к американским активам, Евросоюз также прекратил свои финансовые вливания в эту страну. Все это прямой путь к обесцениванию местной валюты

Накануне в День Независимости Афганистана талибы издали декларацию. Это первый официальный документ после того, как исламисты взяли страну. Талибы заявили о радостной победе над американцами и что все должны работать в интересах ислама, а также во имя восстановления и процветания государства. Но не все поддерживают талибов. Проходят многочисленные акции неповиновения. Протестующие развешивают государственный флаг Афганистана и снимают талибскую символику. В ответ – огонь и облавы на несогласных. Людей похищают из дома и вывозят в неизвестном направлении. Эксперты заявляют о возможной гражданской войне и экстремизме, который поползет по миру. 

Растут и масштабы гуманитарной катастрофы. Около 18 миллионов человек остались без жилья, работы и средств к существованию. Люди по-прежнему штурмуют аэропорт. В них стреляют как талибы, так и американские военнослужащие, которые держат на контроле воздушную гавань. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Афганистан вступает в эпоху экономического кризиса. Для талибов заблокирован доступ к американским активам, Евросоюз также прекратил свои финансовые вливания в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп на 20 августа: Стрельцов и Козерогов ждут приятные события, а у Весов подходящий день для начинаний
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by