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Блогера Павла Виноградова задержали по уголовной статье
Источник материала: UDF
Павел Виноградов на предвыборном пикете в Березино, июль 2020 г. Фото из Facebook
«Обвинения пока не предъявили», — добавила она.
Ранее сообщалось, пишет
Павла задержали 5 июля. Он получил 15 суток административного ареста за пост в Facebook от 8 мая, в котором милиция и суд увидели призыв выходить на массовую акцию 9 мая. Сам Виноградов осуждал эти призывы оппозиционных политиков и иронизировал над ними. Затем Павлу дали еще 30 суток ареста по ст. 24.23 КоАП о несанкционированных массовых мероприятиях.
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Он задержан на 72 часа, сообщила его жена Светлана Виноградова.
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