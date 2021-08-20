Источник материала: UDF



Павел Виноградов на предвыборном пикете в Березино, июль 2020 г. Фото из Facebook

«Обвинения пока не предъявили», — добавила она.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Блогера Павла Виноградова задержали по уголовной статье Он задержан на 72 часа, сообщила его жена Светлана Виноградова.

Ранее сообщалось, пишет, что в отношениивозбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 367 УК (клевета в отношении президента).Павла задержали 5 июля. Он получил 15 суток административного ареста за пост в Facebook от 8 мая, в котором милиция и суд увидели призыв выходить на массовую акцию 9 мая. Сам Виноградов осуждал эти призывы оппозиционных политиков и иронизировал над ними. Затем Павлу дали еще 30 суток ареста по ст. 24.23 КоАП о несанкционированных массовых мероприятиях.