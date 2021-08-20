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В Клецком районе спасатели помогли мальчику достать застрявшую в бетонных плитах руку

20.08.2021 09:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецком районе спасатели освободили зажатую железобетонными плитами руку ребенка, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Сигнал из агрогородка Яновичи Клецкого района о том, что необходимо помочь ребенку, застрявшему рукой в железобетонных конструкциях, поступил спасателям 19 августа в 16.19. Выяснилось, что мальчик 2011 года рождения приехал в гости к бабушке. Местом игры стал пустырь, на котором складировали строительные конструкции и материалы. По неосторожности мальчик засунул руку между железобетонными плитами и самостоятельно достать ее не смог.

С помощью гидравлического инструмента спасатели приподняли конструкцию и помогли ребенку. Мальчика передали бригаде скорой помощи и доставили в больницу. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Сигнал из агрогородка Яновичи Клецкого района о том, что необходимо помочь ребенку, застрявшему рукой в железобетонных конструкциях, поступил спасателям 19...
 
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