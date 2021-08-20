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Михаил Грабовский: если попросят, на один матч сборной Беларуси я выйду. На какой-нибудь не важный матч

20.08.2021 09:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тренер сборной Беларуси и минского "Динамо" Михаил Грабовский в преддверии олимпийской квалификации признался, что готов возобновить карьеру хоккеиста на один матч.

Михаил Грабовский: если попросят, на один матч сборной Беларуси я выйду. На какой-нибудь не важный матч
Рад вернуться в сборную. Столько лет здесь не был, поэтому для меня каждый день как первый. Немножко волнительно. Атмосфера отличная. Понятно, что это не клуб, а сборная — много новых ребят. Я некоторых даже не знаю. Стараюсь каждый день находить время, чтобы пообщаться, узнать пацанов поближе. Все условия созданы для отличной работы, пишет Прессбол.

Сложно перестроиться от игрока к роли тренера?

Я уже перестроился в "Динамо". Роль тренера для меня сейчас на первом месте. Конечно, все воспоминания, связанные со сборной, из периодов, когда я был игроком, поэтому хочу быть на льду, помогать. Но, наверное, только в мечтах. Хотя если попросят, то на один матч выйду. Какой-нибудь не важный матч.

До олимпийской квалификации не так много времени. Как планируется подготовка?

Времени мало. Я многих ребят вижу впервые. Крэйгу тоже не так просто подобрать правильные упражнения, чтобы за такой короткий срок все перестроились. Каждый играет по своей системе в клубах, сейчас же у нас совсем другой хоккей. Находим контакт с игроками. В первую очередь хотим создать коллектив, чтобы была одна цель — попасть на Олимпиаду.

Приходится объяснять, что Олимпийские игры — это особенное соревнование?

Вы у меня спрашиваете? Я там не был ни разу за свою карьеру. Спросите у Мезина, он нам всем рассказывает.

На самом деле, попасть на Олимпиаду — мечта любого хоккеиста, любого ребенка. Это была и моя мечта. К сожалению, не получилось. Но, надеюсь, осуществлю свою мечту в роли тренера. Играть за сборную — огромная честь! Выходить на лед, побеждать. Это круто", — отметил Грабовский в интервью ФХБ.
 
 
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Тренер сборной Беларуси и минского "Динамо" Михаил Грабовский в преддверии олимпийской квалификации признался, что готов возобновить карьеру хоккеиста на один...
 
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