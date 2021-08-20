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Лукашенко отменил нулевой НДС для импортеров

20.08.2021 09:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко подписал указ «Об отмене оснований для применения льготы». С 31 августа 2021 года утрачивает силу указ № 358 «О стимулировании реализации товаров», который освобождал уполномоченных экономических операторов от налога на добавленную стоимость при ввозе в Беларусь товаров для их последующего экспорта.



Напомним, пишет Officelife.media в соответствии с указом № 358 товары, ввозимые в Беларусь лицами, которые обладают статусом уполномоченного экономического оператора и включены в реестры владельцев таможенных складов или владельцев складов временного хранения, с 1 апреля 2011 года освобождались от НДС, взимаемого таможенными органами. Условием такого освобождения признавался экспорт таких товаров владельцем склада с применением нулевой ставки НДС.

Отмена этой льготы существенно осложнит транзитные торговые операции для белорусского бизнеса.
 
 
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Александр Лукашенко подписал указ «Об отмене оснований для применения льготы». С 31 августа 2021 года утрачивает силу указ № 358 «О стимулировании реализации...
 
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