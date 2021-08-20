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Лукашенко отменил нулевой НДС для импортеров
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко подписал указ «Об отмене оснований для применения льготы». С 31 августа 2021 года утрачивает силу указ № 358 «О стимулировании реализации товаров», который освобождал уполномоченных экономических операторов от налога на добавленную стоимость при ввозе в Беларусь товаров для их последующего экспорта.
Напомним,
Отмена этой льготы существенно осложнит транзитные торговые операции для белорусского бизнеса.
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Александр Лукашенко подписал указ «Об отмене оснований для применения льготы». С 31 августа 2021 года утрачивает силу указ № 358 «О стимулировании реализации...
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