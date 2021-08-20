Лукашенко отменил нулевой НДС для импортеров

Напомним,Officelife.media в соответствии с указом № 358 товары, ввозимые в Беларусь лицами, которые обладают статусом уполномоченного экономического оператора и включены в реестры владельцев таможенных складов или владельцев складов временного хранения, с 1 апреля 2011 года освобождались от НДС, взимаемого таможенными органами. Условием такого освобождения признавался экспорт таких товаров владельцем склада с применением нулевой ставки НДС.