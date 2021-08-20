Источник материала: UDF



Фото: Reuters

«Радыё Свабода»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Усиление силовиков, которое сейчас происходит, стратегически для Лукашенко невыгодно и опасно» - аналитик Политолог предупредил о последствиях возвышения группы силовиков.

— Традиционно белорусские силовики не имеют политических амбиций. По крайней мере, никогда этого не демонстрировали.Но с другой стороны, понятно, что в любой стране, где случился военный переворот или его попытка, когда-то это случилось впервые. Сейчас силовики — фактически единственная опора для Лукашенко.Но это непривычно и ненормально для его политического состояния. Раньше обычным было то, что силовики довольно часто менялись на своих должностях, не имели политического влияния и уравновешивали друг друга.А теперь силовики стали незаменимыми для политического выживания Лукашенко, который декретом «на случай своей смерти» усилил их статус.Это в чем-то похоже на ситуацию с внешней политикой, где Лукашенко тоже всегда пытался «балансировать между западным и восточным вектором», но теперь восточный вектор усилился непропорционально. Так что усиление силовиков, которое сейчас происходит, стратегически для Лукашенко невыгодно и опасно.