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«Усиление силовиков, которое сейчас происходит, стратегически для Лукашенко невыгодно и опасно» - аналитик

20.08.2021 09:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Усиление силовиков, которое сейчас происходит, стратегически для Лукашенко невыгодно и опасно» - аналитик
Фото: Reuters
Аналитик Белорусского института стратегических исследований, политолог Вадим Можейко в интервью «Радыё Свабода» предположил, к чему может привести возвышение силовиков на фоне слабеющего режима Лукашенко:

— Традиционно белорусские силовики не имеют политических амбиций. По крайней мере, никогда этого не демонстрировали.

Но с другой стороны, понятно, что в любой стране, где случился военный переворот или его попытка, когда-то это случилось впервые. Сейчас силовики — фактически единственная опора для Лукашенко.

Но это непривычно и ненормально для его политического состояния. Раньше обычным было то, что силовики довольно часто менялись на своих должностях, не имели политического влияния и уравновешивали друг друга.


А теперь силовики стали незаменимыми для политического выживания Лукашенко, который декретом «на случай своей смерти» усилил их статус.

Это в чем-то похоже на ситуацию с внешней политикой, где Лукашенко тоже всегда пытался «балансировать между западным и восточным вектором», но теперь восточный вектор усилился непропорционально. Так что усиление силовиков, которое сейчас происходит, стратегически для Лукашенко невыгодно и опасно.
 
 
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